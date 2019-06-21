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إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق جراء قمع الاحتلال الإسرائيلى مسيرتين

الجمعة، 21 يونيو 2019 07:45 م
إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق جراء قمع الاحتلال الإسرائيلى مسيرتين عنف قوات الاحتلال الاسرائيلى _ صورة أرشيفية
رام الله /أ ش أ/

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أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسيرة قرية نعلين (غرب رام الله) الأسبوعية السلمية المناوئة للاستيطان والجدار العنصري.

وذكرت مصادر فلسطينية، أن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المشاركين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق.

وأكد المشاركون فى المسيرة التى انطلقت إحياء ليوم اللاجئ العالمي، تمسكهم بالثوابت الوطنية وعلى رأسها حق العودة إلى ديارهم التى هجروا منها عام 1948.

ورفع المشاركون، العلم الفلسطينى ورددوا الهتافات المنددة بالاحتلال، والداعية للتصدى للمؤامرات التى تستهدف القضية الفلسطينية.

وفى قلقيلية شمال الضفة الغربية، أصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق، جراء قمع جيش الاحتلال الإسرائيلى لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، التى خرجت اليوم الجمعة رفضا لـ"صفقة القرن".

وأفاد منسق المقاومة الشعبية فى كفر قدوم مراد شتيوي، بأن جنود الاحتلال هاجموا المشاركين فى المسيرة باستخدام الرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز والصوت، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق بينهم صحفيون أجانب.

وأوضح شتيوى أن جنود الاحتلال اقتحموا القرية واعتلوا أسطح عدة منازل لاستخدامها من قبل قناصتهم، مشيرا إلى أن المشاركين فى المسيرة رددوا الشعارات والهتافات الوطنية الداعية لتصعيد المقاومة الشعبية ردا على المؤامرات التى تحاك ضد القضية الفلسطينية.

 


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