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إصابة شخص فى حريق بأحد أحياء الخارجة بالوادى الجديد

الجمعة، 21 يونيو 2019 08:44 ص
إصابة شخص فى حريق بأحد أحياء الخارجة بالوادى الجديد حريق- أرشيفية
الوادى الجديد – ماهر أبو نور

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أصيب شخص فى حريق شب بمنزل بمنطقة أرض السلام بمدينة الخارجة فى محافظة الوادى الجديد، وتم نقل المصاب لمستشفى الخارجة العام، وتحرر محضر بالحادث، وجارى إخطار النيابة العامة للتحقيق.

ورد إخطار أمنى إلى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادى الجديد، اللواء محمد كمال سالم، من قسم شرطة النجدة، يفيد بوصول مصاب بحروق إلى مستشفى الخارجة العام فى حريق بمنزل بمدينة الخارجة.

وتبين إصابة محمد حسن عطية 47  سنة بحروق من  الدرجة الأولى باليد اليمنى، واشتباه ما بعد الارتجاج في حريق شب بمنزل بمنطقة أرض السلام بمدينة الخارجة وتم نقله إلى مستشفى الخارجة العام، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة لاستكمال التحقيقات.

 

 

 


حوادث الوادى الجديد

حى ارض السلام بالخارجه

احتراق منزل بالخارجه

مديريه امن الوادى الجديد

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