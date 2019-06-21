إصابة شخص فى حريق بأحد أحياء الخارجة بالوادى الجديد

ورد إخطار أمنى إلى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادى الجديد، اللواء محمد كمال سالم، من قسم شرطة النجدة، يفيد بوصول مصاب بحروق إلى مستشفى الخارجة العام فى حريق بمنزل بمدينة الخارجة.

وتبين إصابة محمد حسن عطية 47 سنة بحروق من الدرجة الأولى باليد اليمنى، واشتباه ما بعد الارتجاج في حريق شب بمنزل بمنطقة أرض السلام بمدينة الخارجة وتم نقله إلى مستشفى الخارجة العام، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة لاستكمال التحقيقات.