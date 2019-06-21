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إشادة دولية بالخطوات المصرية لتمكين المرأة بتشجيع القيادة السياسية

الجمعة، 21 يونيو 2019 01:06 م
إشادة دولية بالخطوات المصرية لتمكين المرأة بتشجيع القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب عبد الحليم سالم

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شاركت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى جلسة حول تمكين المرأة فى مجال الاعمال فى أفريقيا، ضمن فاعليات الدورة الـ12 لقمة مجلس الأعمال الأمريكى الأفريقى والذى يعقد بحضور رئيس موزمبيق و10 رؤساء دول وحكومات و70 وزيرا ومسؤول كبير من أفريقيا والولايات المتحدة.
 
ويضم الوفد المصرى كل من السفير رضا بيبرس، مستشار الوزيرة لشؤون التعاون الدولى، وسكرتير ثان أميرة خفاجة، القائم بالأعمال بالإنابة بالسفارة المصرية فى ماباتو، وشريهان بخيت، معاونة الوزيرة، وهبة الجمل، مسؤولة ملف أمريكا بقطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
 
وتحدث فى الجلسة كل من جميلة تمازيرت، وزيرة الصناعة الجزائرية، والدكتور فرانى لوتييه، المدير التنفيذى للعمليات ببنك التجارة والتنمية، ونونكيليكو نيميزى، رئيس بورصة جوهانسبرج، وماريان موانيكي، نائب الرئيس التنفيذى للتأثير الاجتماعى بشركة فيزا العالمية، وأدار الجلسة، تيميتوب ايلويمى، مدير العلاقات الحكومية العالمية لأفريقيا ببروكتر أند جامبل.
 
وخلال الجلسة، أشاد المشاركون بالخطوات التى اتخذتها مصر لتمكين المرأة بتشجيع ومساندة قوية من القيادة السياسية بعد ثورة 30 يونيو مما جعل لأول مرة فى مصر 8 وزيرات فى الحكومة الحالية لأول مرة فى تاريخ مصر، إضافة إلى أكبر تمثيل للمرأة فى تاريخ مجلس النواب بنحو 15%.
 
وأشارت الوزيرة، إلى الشراكة مع المؤسسات الدولية لدعم تمكين المرأة فى إفريقيا خاصة فى مجالات ريادة الاعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
 
وأوضحت الوزيرة، فى بيان صحفى اليوم الجمعة، أن المرأة هى العمود الفقرى لتنمية المجتمعات النامية، وخاصة فى إفريقيا ومصر، وتمثل أكثر من 50 % من سكان إفريقيا و49% من سكان مصر، وتلعب السيدات فى جميع أنحاء مصر دورا كبيرا فى تعزيز استراتيجيات التعليم والصحة والفرص الاقتصادية، ودعت الوزيرة إلى ضرورة دعم سيدات الاعمال للاستثمار فى القارة، لبناء مجتمعات قوية.
 
وذكرت الوزيرة، أن الحكومة بذلت العديد من الجهود لتوفير التمويل للمرأة، سواء عبر نشاط ريادة الأعمال، حيث قامت مبادرة فكرتك شركتك التابعة للوزارة، بتمويل ودعم وتوجيه عدد كبير من رائدات الأعمال، وتفعيل ابتكاراتهم وأفكارهم على أرض الواقع، بنحو 30 %، هذا بالإضافة إلى إعادة تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، الذى يقدم خدماته لحوالى 3 ملايين عميل، 45% منهم من النساء، كما تم اجراء إصلاحات تشريعية إيجابية تدعم التمكين الاقتصادى للمرأة مثل قانون الاستثمار، الذى تضمن مادة تنص على المساواة بين الجنسين فى الفرص الاستثمارية، مع إنشاء مكتب للمرأة وسيدات الأعمال فى صالة تأسيس الشركات بمركز خدمة المستثمرين، لتيسير كافة الإجراءات عليهن.
 
وأشارت إلى أن نسبة حصول المرأة على التمويل متناهى الصغر تصل إلى 80 %، والوزارة تعمل على زيادة نسبة المرأة فى كافة التمويلات والمنح بالتنسيق مع الشركاء فى التنمية والتى تصل حاليا إلى 50% فى ظل النجاح التى تحققه المرأة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
 
وأوضحت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تعمل على تشجيع سيدات الأعمال على الاستثمار، وتمكين المرأة فى الحصول على التمويل حيث يعد خطوة مهمة فى إنعاش سوق ريادة الأعمال فى الاقتصاد المصرى، مشيرة إلى أنه ثبت من خلال التجربة أن الشركات التى تقودها النساء واحدة من أسرع أنواع الشركات الصغيرة نمواً.
 

اخبار الاقتصاد

تمكين المراة

مجلس الاعمال الامريكى الافريقى

وزارة الاستثمار

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