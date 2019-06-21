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إرتفاع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 6 مليارات جنيه فى أسبوع

الجمعة، 21 يونيو 2019 07:41 م
إرتفاع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 6 مليارات جنيه فى أسبوع البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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ارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 6 مليارات جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 516 مليون ورقة منفذة على 80 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 5.5 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 721 مليون ورقة منفذة على 100 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى. 
 
أما بورصة النيل فبلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 3 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 7.2 مليون ورقة منفذة على 407 عملية خلال الأسبوع المنتهى؛ واستحوذت الأسهم على 52.51% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 47.49%، وفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.
 
ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 2.2 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 364.2 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 45.5 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 425.8 مليون جنيه، بحجم تداول 75.5 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 23.95 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 2.7 مليار جنيه بحجم تداول 439.7 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 69.5 ألف عملية.
 

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