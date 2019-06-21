إدانة رجلين فى ولاية شيكاغو الأمريكية لإعلان تأييدهما لتنظيم "داعش"

رويترز

ذكر الإعلام المحلى، أن رجلين من منطقة شيكاغو أدينا بمناصرة تنظيم "داعش" فى قضية اتحادية اتهم فيها أحدهما لأنه عبر عن أمله فى رؤية راية التنظيم ترفرف فوق البيت الأبيض.

وأدين إدوارد سكمنتى، وجوزيف جونز، وكلاهما يبلغ من العمر 37 عاما، بتقديم دعم مادى وموارد لإرهابيين، وذلك خلال جلسة محاكمة عقدت فى محكمة بشيكاغو، وذكرت صحيفة (شيكاغو صن تايمز)، أن "سكمنتى" أدين بالكذب على عملاء من مكتب التحقيقات الاتحادى (إف.بى.آى).

ووفقًا للمدعى العام فى المنطقة الشمالية بولاية ايلينوى، فقد يواجه الرجلان عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاما إذا صدر الحكم عليهما فى وقت لاحق، وذكرت وثائق المحكمة أن الرجلين، وهما من زيون فى ايلينوى التى تبعد نحو 80 كيلومترا شمالى شيكاغو، واتهما بموالاة تنظيم "داعش"، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعى لدعم العنف بهدف مناصرة التنظيم المتشدد.

كما اتهما الرجلان بمناقشة دعم التنظيم مع عميلين سريين بمكتب التحقيقات الاتحادى ومخبر وعرض صور لهما مع راية التنظيم فى متنزه عام، وذكرت عريضة الاتهام المؤلفة من 77 صفحة، أن "سكمنتى"، قال للمخبر إنه يريد رؤية الراية ترفرف "على قمة البيت الأبيض"، كما اتهما أيضا بتوفير هواتف محمولة للمخبر لاعتقادهما أنها ستستخدم فى تنفيذ تفجيرات خلال هجمات للتنظيم.