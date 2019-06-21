إخلاء برج سكنى من السكان لميله على مبنى آخر فى قليوب

القليوبية - إبراهيم سالم

أكد حامد طلبة، رئيس مركز ومدينة قليوب، أنه تلقى بلاغا بميل أحد الأبراج السكنية بمدينة قليوب مكون من 7 طوابق على برج آخر مجاور له، وعلى الفور تم الانتقال لمقر البلاغ لمعاينته على أرض الواقع.

وأضاف "طلبة"، أنه بالمعاينة تبين وجود ميل لبرج سكنى مكون من 7 طوابق على برج آخر مكون من 6 طوابق، وعلى الفور تم إخلاء جميع السكان من البرج، حرصا على أرواحهم.

وأوضح رئيس مدينة قليوب، أنه انتقل الدكتور عواد أحمد عواد، السكرتير العام للمحافظة، إلى موقع العمارة السكنية، وأمر بإقالة رئيس الوحدة المحلية لميت حلفا، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة البرج وإزالته، وفصل التيار الكهربائى عن البرج، وكذلك قطع المياه، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحين إزالة الخطر الذى يهدد حياة المواطنين.