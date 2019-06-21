إحلال وتجديد محطتى مياه شرب وصرف بقرية زخيرة ببلاط بتكلفة 4,6 مليون جنيه

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادى الجديد عن الانتهاء من تنفيذ مشروعات احلال وتجديد محطات مياه شرب وصرف صحى بقرية زخيرة التابعة للمركز بتكلفة أجمالية بلغت 4 مليون و645 مليون جنيه .

وقال المهندس عادل عباس رئيس المركز إنه جرى الانتهاء من تطوير وإحلال محطة مياه القرية بتكلفة مليون و815 ألف جنيه كما تم الانتهاء من تطوير وإحلال محطة الصرف بتكلفة 2 مليون و830 ألف جنيه حيث تم الانتهاء من مراحل المشروع بنسبة 100% تحت إشراف فرع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى .

وأكد عباس أنه جرى اعتماد مبلغ قيمته 15 مليون و242 ألف جنيه كمخصص مالي لخطة استثمارية للعام المالي 2019/2020 بزيادة عن العام المالى السابق 2 مليون جنيه.

وأوضح عباس أن مجالات المشروعات المدرجة في الخطة هي الطرق بقيمة 8.914 مليون جنية، وذلك لاستكمال رصف الطرق الداخلية والخارجية بالمدينة والقري التابعة، ولمجال الكهرباء تم تخصيص مبلغ 1.953 مليون جنيه،وذلك لتوريد مستلزمات ومحولات إنارة لخدمة مدينة بلاط، أما مجال تحسين البيئة فتم تخصيص مبلغ مالي قدره 2.954 مليون، تم تخصيص مبلغ 1.421 مليون جنيه لتدعيم احتياجات الوحدات المحلية بالمدينة والقرى .