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إجراء القرعة العلنية على حاجزى أراضى الإسكان الاجتماعى الأحد المقبل

الجمعة، 21 يونيو 2019 02:59 ص
إجراء القرعة العلنية على حاجزى أراضى الإسكان الاجتماعى الأحد المقبل أراضى - أرشيفية
كتب أحمد حسن

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تبدأ وزارة الإسكان، إجراء القرعة العلنية على المتقدمين لحجز أراضى الإسكان الاجتماعى، فى المدن الجديدة، اعتبارا من بعد غدا الأحد، وحتى يوم 22 يوليو المقبل.

من جانبه قال المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للشئون التجارية والعقارية، أنه سيتم يوم الأحد الموافق 23/6/2019، إجراء القرعة اليدوية لقطع أراضي الاسكان الاجتماعي، بمنطقة التوسعات الجنوبية الشرقية بالمنطقة 4، مسلسل رقم 1 بمدينة أسيوط الجديدة،  بمقر جهاز مدينة أسيوط الجديدة، ويوم الاثنين الموافق 1/7/2019، بمنطقة الامتداد الجنوبي منطقة 735 فدانا، بالمجاورة 35، مسلسل رقم 1 بمدينة سوهاج الجديدة، وموقع رقم 1 منطقة الإسكان الاجتماعى، مسلسل رقم 1 بمدينة أخميم الجديدة، بالسرادق المقام بجهاز مدينة أخميم الجديدة.

وأضاف المهندس طارق السباعي، أنه سيتم يوم الأحد الموافق 7/7/2019، إجراء القرعة اليدوية لقطع أراضي الإسكان الاجتماعي، بمناطق (أ – ب – ج ) غرب المدينة مسلسل رقم (1 – 2 - 3) بمدينة قنا الجديدة، بمقر جهاز مدينة قنا الجديدة، ويوم الأحد الموافق 14/7/2019، بمنطقة 360 فدانا، بمنطقة الامتداد مسلسل رقم (1 - 2) بمدينة أسوان الجديدة، بالسرادق المقام بجهاز مدينة أسوان الجديدة، ويوم الأحد 21/7/2019 بمناطق المجاورات(1 – 2 – 4 ) بالحي 22 مسلسل رقم (1 – 2 – 3) بمدينة العاشر من رمضان، ومنطقة الحي السابع الوصلة العرضية الشمالية مسلسل رقم 1، باستاد المقاولون العرب، ويوم الاثنين الموافق 22/7/2019 بمنطقة حي الفردوس المجاورات (1 – 2 – 3 )، مسلسل رقم 1 باستاد المقاولون العرب.

وأشار المهندس طارق السباعى، إلى أنه سيتم السماح للحاجزين فقط بموجب إيصال سداد مقدم الحجز (توقيع المتقدم شخصياً أو توكيل خاص)، بحضور القرعة العلنية، وعلى المتقدمين للحجز التواجد من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 12 ظهراً، طبقاً للأيام المحددة لكل مدينة، لإجراء عملية تسجيل الحضور، وسيتم غلق الأبواب فى الساعة 12 ظهراً للبدء فى إجراءات القرعة العلنية، وبالنسبة للحاجزين الذين لم يتمكنوا من الحضور، فستقوم اللجنة المشكلة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومجلس الدولة، والرقابة الإدارية، بتطبيق نموذج بيانات العميل الخاص به، ووضعه في الصناديق الخاصة بإجراء القرعة.


وزاره الاسكان

هيئه المجتمعات العمرانيه

اراضى الاسكان الاجتماعى

اليوم السابع بلس

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