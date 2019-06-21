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أول يوليو بدء تلقى أوراق مدارس التمريض بالوادى الجديد ..تعرف على الشروط

الجمعة، 21 يونيو 2019 11:40 ص
أول يوليو بدء تلقى أوراق مدارس التمريض بالوادى الجديد ..تعرف على الشروط تدريب مدارس التمريض " ارشيفيه"
الوادى الجديد- ماهر أبو نور

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أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادى الجديد، تلقي أوراق الراغبين في الالتحاق بمدارس التمريض بالمحافظة، أول يوليوالمقبل ولمدة 11 يوما.
 
وأكدت الدكتورة السيدة علي مشرف، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، اليوم الجمعة، أن الحد الأدنى لمجموع المتقدمين لا يقل عن 225 درجة، مضيفة أنه يشترط هذا العام أن يكون المتقدم حصل علي جميع مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي،  من نفس المركز المتقدم للمدرسة به.
 
وأوضحت مشرف، أن الشروط تضمنت أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك، وأن يكون من أبناء المحافظة والمقيمين بها إقامة دائمة، وأتم بها دراسة المرحلتين الابتدائية والإعدادية، وألا يقل سن المتقدم عن 15 عامًا ولا يزيد على 18 عامًا في 1 أكتوبر 2019، كما سيجرى التنسيق بشكل محلى على مستوى المراكز الإدارية من خلال مدارس التمريض الأربعة.
 
يذكر أن الأوراق المطلوبة هى" صورة من شهادة الميلاد – صورة من الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018/2019 – صورة بطاقة الرقم القوى لولى الأمر- شهادة حسن سير وسلوك من المدرسة- تقرير طبى من مستشفى حكومى يفيد خلو الطالب المتقدم من العيوب الخلقية والأمراض المزمنة- 4 صور شخصية – طلب التحاق – حافظة بلاستيك – مظروف كبير – ملف بلاستيك – دمغة عادية بقيمة 1 جنيه – 4 مظاريف صغير.
 
 
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صحة الوادى الجديد

مدارس التمريض بالوادى الجديد

اختبارات مدارس التمريض

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