أوقاف الشرقية: إلزام الأئمة بوقت وموضوع خطبة الجمعة بتكثيف المتابعة

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أكد الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، أنه تم التنبيه على جميع الأئمة والخطباء بضرورة الالتزام التام بموضوع ووقت خطبة الجمعة فى حدود ما بين 15 إلى 20 دقيقة، وعدم الخروج على موضوع خطبة الجمعة المحدد، وهو اليوم عن "مفهوم عهد الأمان فى العصر الحاضر".

وأصاف الخطيب لـ " اليوم السابع " أنه تم التنبيه على جميع مديرى المديريات ومديرى الإدارات والمفتشين ومفتشي العموم ومفتشي المتابعة و رؤساء الأقسام تكثيف المتابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفة، ووقف أى إمام لا يلتزم بالتعليمات عن الخطابة وإحالته إلى التحقيقات.

وأوضح الخطيب، أنه ينفذ توجيهات وزارة الأوقاف فى هذا الصدد، وأنه يأمل من الجميع الالتزام بما يصدر من تعليمات بشأن خطبة الجمعة أو غيرها، حفاظا على الفكر الوسطي المستنير من جهة، والوصول إلى قلوب الناس، وعقولهم بحكمة وسهولة ويسر من جهة أخرى.