"أوقاف أسيوط": توفير صكوك الأضاحى بقيمة 1800جنيه

أسيوط ـ محمود عجمي

أعلن الدكتور عاصم محمود قبيصى وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، عن توفير عدد من صكوك الأضاحى والاستفادة منها لصالح الفقراء والمحتاجين، خلال عيد الأضحى المبارك.

وقال وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط،فى بيان أنه يتم طرح الصك من الآن وحتى صلاة عيد الأضحى المبارك، على أن يكون ثمن الصك الواحد 1800جنيه؛ مشيرا إلى ان الصكوك متوفرة بالمديرية والإدارات الفرعية بمختلف مراكز المحافظة.

وتابع: أن مديرية أوقاف أسيوط بدأت وفرت الصكوك وذلك فى إطار توجيهات وزارة الأوقاف،مشيرا إلى أن طرح الوزارة لصكوك الأضاحى يأتى فى ضوء التسهيل على الناس فى أداء المناسك والأضحية.