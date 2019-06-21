أمريكا تمدد عقوباتها ضد كوريا الشمالية لمدة عام آخر

كتب محمد تهامى زكى

أعلن البيت الأبيض، فى بيان نشره على موقعه الإلكترونى، أن السلطات الأمريكية، قررت تمديد نظام العقوبات ضد كوريا الشمالية، لمدة عام آخر.

ووفقا لـRT، فرضت هذه العقوبات على كوريا الشمالية، بسبب ضلوعها فى انتشار المواد النووية، ولقيامها بتصرفات أخرى ترى واشنطن أنها تزعزع الاستقرار فى المنطقة.

وأشار البيان، إلى أن قرار تمديد القيود اتخذ أيضا لأن تصرفات وسياسات حكومة كوريا الشمالية لا تزال تشكل تهديدًا للأمن القومى والسياسة الخارجية واقتصاد الولايات المتحدة.

واحتجزت السلطات الأمريكية سفينة كورية شمالية للاشتباه فى انتهاكها للعقوبات المفروضة على بيونج يانج.