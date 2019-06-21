سوبر كورة
Ads
الجمعة، 21 يونيو 2019 01:30 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

أسوشيتدبرس: القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكى لن يظل أكثر من 6 أسابيع

الجمعة، 21 يونيو 2019 01:07 م
أسوشيتدبرس: القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكى لن يظل أكثر من 6 أسابيع القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وكالة "أسيوشيتدبرس" الأمريكية إن إدارة ترامب تصارع أزمة متصاعدة مع إيران ونشر مثير للجدل وغير معتاد للقوات على طول الحدود مع المكسيك، وحرب مستمرة منذ حوالى عقدين فى أفغانستان ومحادثات متوقفة مع كوريا الشمالية بسبب برنامجها للأسلحة النووية.

 

ووسط كل هذا وأكثر، سحب القائم بأعمال وزير الدفاع باتريك شاناهان نفسه من الترشيح لتولى المنصب بشكل دائما، فى الوقت الذى يبدو فيه أن الرجل الذى من المفترض أن يحل محله، وهو وزير الجيش مارك إسبر، يواجه عقبات قانونية تمنعه من التواجد فى المنصب أكثر من ستة أسابيع. ووصفت الوكالة الأمر بأنه مستوى غير معتاد من عدم اليقين لأحد أهم المناصب فى الإدارة الأمريكية.

 

ويقول السيناتور الديمقراطى تشاك شومر عن ولاية نيويورك إنه وقت صعب للغاية، فمع كل ما يحدث بشأن إيران وكل الاستفزازات وردود الفعل، فإن عدم وجود وزير للدفاع فى هذا الوقت مروع. وأضاف أن هذا يظهر الفوضى فى الإدارة، فهناك العديد من المناصب الشاغرة فى أكثر المناصب الأمنية حساسية.

 

وكانا شاناهان ومن حل محله اسبر يحضران اجتماعات البيت الأبيض وغيرها من جلسات نقاش حول كيفية رد الجيش على إسقاط إيران لطائرة درون أمريكية.

 

ومن المقرر أن يتولى إسبر منصب وزير الدفاع بالإنابة منتصف ليل الأحد، ثم يتوجه الثلاثاء لاجتماع وزار الدفاع الناتو، وسيكون من المهم أن يقنع إسبر حلفاء أمريكا بأنه مسئول الآن، وأن قيادة الأمن القومى الأمريكى مستقرة وقادرة على اتخاذ قرارات فيما تواجهه من تهديدات متزايدة من إيران فى ظل تساؤلات من الكونجرس الذى يشعر بالقلق.

 

وفى الوقت نفسه، يجرى داخل الكونجرس نقاشا بين محامين حول كيفية خوض إسبر عملية تأكيد قانونية صعية والتصديق عليه فى الكونجرس. وكان مسئولون بالبنتاجون قد قالوا أمس الخميس إنه حتى الآن ليس لديهم طريق واضح للمضى قدما.

 


البنتاجون

وزير الدفاع الامريكى

مارك اسبر

باتريك شاناهان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

متحدث البنتاجون السابق: ضربة أمريكا العسكرية ضد إيران ستكون هائلة

الجمعة، 21 يونيو 2019 04:00 ص

إحاطة من البنتاجون لأعضاء بالكونجرس بشأن أجسام طائرة مجهولة

الخميس، 20 يونيو 2019 03:03 م

البنتاجون: عملية نشر 1000 جندى فى الشرق الأوسط تشمل كتيبة صواريخ باتريوت

الأربعاء، 19 يونيو 2019 10:56 م

سجل العنف الأسرى لعائلة شاناهان يطيح به من قيادة البنتاجون.. إثارة قضية خلاف بينه وبين زوجته وصلت للضرب المبرح منذ 9 سنوات.. محكمة تسجن ابنه 18 عاما لضربه لأمه.. وباتريك: قبولى المنصب يفتح جروحا مضى عليها سنوات

الأربعاء، 19 يونيو 2019 09:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"آس" الإسبانية: محمد صلاح القوة الضاربة لمنتخب مصر فى امم افريقيا 2019

"آس" الإسبانية: محمد صلاح القوة الضاربة لمنتخب مصر فى امم افريقيا 2019

الأرصاد: غدًا طقس حار بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: غدًا طقس حار بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الفراعنة يقصون شريط «كان 2019» بحضور الرئيس السيسى.. المنتخب يبدأ مشوار البطولة بمواجهة زيمبابوى بـ«أرينا القاهرة» الليلة.. تكنولوجيا عالمية بالاستاد.. وحكيم يغنى لأفريقيا مع السنغال ونيجيريا

الفراعنة يقصون شريط «كان 2019» بحضور الرئيس السيسى.. المنتخب يبدأ مشوار البطولة بمواجهة زيمبابوى بـ«أرينا القاهرة» الليلة.. تكنولوجيا عالمية بالاستاد.. وحكيم يغنى لأفريقيا مع السنغال ونيجيريا

بدءا من أول يوليو.. تفعيل الرقم "15008" للإبلاغ عن الجرائم الالكترونية

بدءا من أول يوليو.. تفعيل الرقم "15008" للإبلاغ عن الجرائم الالكترونية

نجم السنغال السابق يستبعد مانى من مطاردة محمد صلاح على لقب هداف افريقيا

نجم السنغال السابق يستبعد مانى من مطاردة محمد صلاح على لقب هداف افريقيا

فيديو معلوماتى.. توقعات الطقس ونصائح الأرصاد للمشجعين بافتتاح أمم أفريقيا

فيديو معلوماتى.. توقعات الطقس ونصائح الأرصاد للمشجعين بافتتاح أمم أفريقيا

النشرة المرورية.. سيولة فى حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. سيولة فى حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

فى يوم الأب .. 4 وظائف مهمة للرجل فى حياة أسرته

فى يوم الأب .. 4 وظائف مهمة للرجل فى حياة أسرته

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 21 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 21 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

1640 سيارة لنقل المشجعين لملعب استاد السويس فى أمم أفريقيا

1640 سيارة لنقل المشجعين لملعب استاد السويس فى أمم أفريقيا

3 أهداف لصندوق دعم المرأة المصرية وفقا لمشروع القانون الجديد

3 أهداف لصندوق دعم المرأة المصرية وفقا لمشروع القانون الجديد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة