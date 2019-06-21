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أسعار الشحن للنفط فى الشرق الأوسط ترتفع مع تصاعد التوترات

الجمعة، 21 يونيو 2019 08:22 م
أسعار الشحن للنفط فى الشرق الأوسط ترتفع مع تصاعد التوترات نقل بترول - ارشيفية
كتبت – مروة الغول

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رفع مالكو ناقلات النفط الأسعار التى يفرضونها على تصدير النفط الخام من  الشرق الأوسط مع تصاعد التوترات فى منطقة تمثل نحو ثلث جميع شحنات البترول المنقولة بحراً.

قفزت أسعار نقل مليوني برميل من البضائع من السعودية ، إلى الصين إلى ما يقرب من 26000 دولار يوميًا ، أي أكثر من الضعف حيث كانت في بداية يونيو ، وذلك وفقًا لما ذكرته "بالتيك إكستشنج" في لندن نقلا عن وكالة بلومبرج .

ويبلغ سماسرة السفن عن وجود فائض من السفن في الخليج العربي ، مما يشير إلى أن المالكين يترددون في قبول المواثيق ، بأسعار منخفضة بالنظر إلى المخاطر الحالية.

 

 

 

 

 


النفط

الناقلات النفطية

اسعارنقل النفط الخام

اسعار النفط

توترات الخليج

الشرق الاوسط

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