سوبر كورة
Ads
الجمعة، 21 يونيو 2019 03:35 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار السمك اليوم الجمعة 21-6-2019 بسوق العبور

الجمعة، 21 يونيو 2019 02:37 م
أسعار السمك اليوم الجمعة 21-6-2019 بسوق العبور سوق سمك
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استقرت أسعار السمك اليوم الجمعة 21-6-2019، طبقا لآخر تحديث لموقع سوق العبور، حيث بلغ سعر السمك البلطى ما بين 33 – 36 جنيها للكيلو، بحسب النوع والحجم.
    
وتراوح سعر السمك الفيليه البلطى ما بين 30 - 90 جنيها للكيلو، وقشر البياض ما بين 50-66 جنيها، وبلغ سعر سمك القراميط شيلان من 10 - 20 جنيها، وسعر سمك الثعابين من 50 - 140 جنيها، وبلغ سعر سمك المكرونة السويسى يصل ما بين 55 – 65 جنيها للكيلو، وبلغ سعر سمك المكرونة المجمد الأكثر تداولا ما بين 19 - 25 جنيها للكيلو.
  
وبلغ سعر السبيط من 90 – 180 جنيها، وسجل سعر الكابوريا من 30 - 140 جنيها، وبلغ سعر البورى 40 - 46 جنيها، ويصل سعر سمك المرجان2 من 23- 33 جنيها، والبربون 2 بلغ من 35 - 41 جنيها.
 

اسعار السمك

اسعار السمك اليوم

سعر السمك

سوق العبور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
انطلاق بطولة كاس الامم الافريقية 2019.. فى كاريكاتير اليوم السابع

انطلاق بطولة كاس الامم الافريقية 2019.. فى كاريكاتير اليوم السابع

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الفراعنة مع زيمبابوى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الفراعنة مع زيمبابوى

"آس" الإسبانية: محمد صلاح القوة الضاربة لمنتخب مصر فى امم افريقيا 2019

"آس" الإسبانية: محمد صلاح القوة الضاربة لمنتخب مصر فى امم افريقيا 2019

الأرصاد: غدًا طقس حار بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: غدًا طقس حار بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الفراعنة يقصون شريط «كان 2019» بحضور الرئيس السيسى.. المنتخب يبدأ مشوار البطولة بمواجهة زيمبابوى بـ«أرينا القاهرة» الليلة.. تكنولوجيا عالمية بالاستاد.. وحكيم يغنى لأفريقيا مع السنغال ونيجيريا

الفراعنة يقصون شريط «كان 2019» بحضور الرئيس السيسى.. المنتخب يبدأ مشوار البطولة بمواجهة زيمبابوى بـ«أرينا القاهرة» الليلة.. تكنولوجيا عالمية بالاستاد.. وحكيم يغنى لأفريقيا مع السنغال ونيجيريا

بدءا من أول يوليو.. تفعيل الرقم "15008" للإبلاغ عن الجرائم الالكترونية

بدءا من أول يوليو.. تفعيل الرقم "15008" للإبلاغ عن الجرائم الالكترونية

نجم السنغال السابق يستبعد مانى من مطاردة محمد صلاح على لقب هداف افريقيا

نجم السنغال السابق يستبعد مانى من مطاردة محمد صلاح على لقب هداف افريقيا

النشرة المرورية.. سيولة فى حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. سيولة فى حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

فيديو معلوماتى.. توقعات الطقس ونصائح الأرصاد للمشجعين بافتتاح أمم أفريقيا

فيديو معلوماتى.. توقعات الطقس ونصائح الأرصاد للمشجعين بافتتاح أمم أفريقيا

فى يوم الأب .. 4 وظائف مهمة للرجل فى حياة أسرته

فى يوم الأب .. 4 وظائف مهمة للرجل فى حياة أسرته

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 21 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 21 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة