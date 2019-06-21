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أسعار الذهب ترتفع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 648 جنيها للجرام

الجمعة، 21 يونيو 2019 01:40 م
أسعار الذهب ترتفع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 648 جنيها للجرام ذهب
كتب – إسلام سعيد

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واصلت أسعار الذهب صعودها، اليوم الجمعة 21 – 6 - 2019، فى سوق الصاغة بمصر، بسبب استمرار ارتفاع الأسعار العالمية للذهب لتصعد لأعلى مستوى لها فى 6 سنوات.
 
وسجلت أسعار الذهب عالميا "الأوقية" أعلى مستوى لها على الإطلاق منذ 2013، حيث ارتفعت الأوقية إلى 1395 دولار، وبلغ ارتفاع الذهب فى تعاملات اليوم فى سوق الصاغة 3 جنيهات لتسجل 648 جنيها للجرام.

وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى:

عيار الذهب 21 سجل 648 جنيها للجرام
 
عيار 18 سجل اليوم 555 جنيها للجرام 
 
عيار 24 سجل اليوم 740 جنيها للجرام
 
أوقية الذهب 1395 دولارا
 
الجنيه الذهب 5184 جنيها
 
وصعدت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها فى 6 سنوات، وذلك بسبب تلميحات البنك الفيدرالى الأمريكى، بشأن احتمالية خفض أسعار الفائدة فى وقت لاحق هذا العام، مما دفع الدولار للانخفاض وعوائد سندات الخزانة الأمريكية للهبوط، وزيادة كبيرة فى الطلب على الذهب.
 
وأبقى مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى أول أمس الأربعاء، على معدل الفائدة دون تغيير عند نطاق 2.25% و2.50%، فيما أشار إلى استعداده لخفض أسعار الفائدة فى المستقبل إذا لزم الأمر من أجل دعم الاقتصاد الأمريكى المتباطئ، وهو ما انعكس على الأسواق العالمية بشكل ملحوظ.
 
ويوجد 3 قواعد تحكم أسعار الذهب فى مصر وهى عامل العرض والطلب وسعر أوقية الذهب عالميا والتغيرات التى تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهى القواعد التى يتم مراعاتها بشكل يومى عند تحديد الأسعار.

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