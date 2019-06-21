أخبار × 24 ساعة.. التعليم العالى: 95% للطب والصيدلة و90%؜ للهندسة فى تنسيق الجامعات الخاصة

كتب على عبد الرحمن

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وفيما يلى أبرز العناوين:

‫ الإفتاء عن بطولة "الأمم الإفريقية": نشكر قيادة مصر الحكيمة لتقديم الدعم للاعبين

شوف بعيون سوبر كورة كيف يكون احتفال عمال مصر بالإنجاز فى استاد القاهرة

طقس أمم إفريقيا.. اعرف توقعات حالة الطقس بأول أيام البطولة ودرجات الحرارة

التعليم العالى: 95% للطب والصيدلة و90%؜ للهندسة فى تنسيق الجامعات الخاصة

دار الإفتاء تناشد الجماهير أن يلتفوا حول منتخبهم الوطنى بصورة حضارية

المترو يمد ساعات تشغيله للواحدة والنصف صباحا من الغد حتى انتهاء أمم أفريقيا

منافذ بالاستادات للكشف عن فيرس سى والأمراض غير المعدية خلال كأس الأمم الأفريقية

" أخلاقك عنوانك".. حملة توعوية لمركز الأزهر للفتوى بمناسبة "أمم افريقيا"

التعليم تعتمد نتيجة دبلومى الخط العربى والتخصص ‏بنسبة نجاح 50%

إطلاق 39 قافلة طبية مجانية بـ 24 محافظة ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة"

الصحة: تفعيل برامج وقاية الطفل من الإصابة بالإيدز عن طريق الأم الحامل

أسهل طريقة للوصول إلى استاد السلام لحضور مباريات أمم أفريقيا × 6 معلومات

" الأعلى للإعلام" يطالب المشاهير بالإبلاغ عن الصفحات المزيفة المنسوبة إليهم

الأرصاد الجوية تنصح مشجعى الأمم الإفريقية بغطاء الرأس غدا

محافظة القاهرة تدعم 72 مركز شباب بشاشات لعرض مباريات بطولة أفريقيا

السكة الحديد تبحث الاستعانة بأجهزة تمنع ضوضاء حركة القطارات بالمناطق السكنية

الكهرباء تتابع إجراءات تأمين التيار لـ "استاد القاهرة" قبل بطولة أمم أفريقيا