أبطال خارج الاستاد فى الكان.. رجال الحماية المدنية يؤمنون محيط الملاعب

كتب محمود عبد الراضي

تتجه أنظار العالم لأم الدنيا مصر، لمشاهدة بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تقام على ملاعب مصر، ويشارك فيه عدداً من المنتخبات الإفريقية يضموا كوكبة من أبرز وأهم لاعبى العالم مثل محمد صلاح ومانى.

ورغم أن الأنظار تتجه نحو الساحرة المستديرة مباشرة لمتابعة المبارايات التي تقام في الملاعب، ورصد الأبطال أثناء تحركهم وإحراز الأهداف وإسعاد المشاهدين، يبقى خارج أسوار الملاعب دوماً أبطال حقيقون يساهمون فى صناعة الحدث ونجاحه، وتصدير مشاهد حضارية للعالم كله.

يأتى على رأس هؤلاء رجال الحماية المدنية الذين يحرصون على تمشيط محيط الملاعب التى تجرى فيها مبارايات كأس الأمم الأفريقية.

ويشارك ضباط المفرقعات والكلاب البوليسية فى عمليات التمشيط على نطاق واسع، فضلاً عن حالة التأهب ورفع درجة الاستعداد للتعامل مع أية مواقف طارئة.