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أبرزها سحب عينة لكل 100 طن.. تعرف على الشروط الجديدة لتصدير البصل للسعودية

الجمعة، 21 يونيو 2019 10:44 ص
أبرزها سحب عينة لكل 100 طن.. تعرف على الشروط الجديدة لتصدير البصل للسعودية بصل - أرشيفية
كتب عز النوبى

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حصل  "اليوم السابع"، على قرار الإدارة المركزية للحجر الزراعة الذى حمل رقم 16 لسنة 2019، بالشروط الجديد لتصدير البصل إلى دولة السعودية.

وجاءت شروط تصدير البصل إلى السعودية كالتالى:

  1. الالتزام بالفرز والتعبئة فى محطات أو مراكز (مفارش) معتمدة طبقا لشروط الاعتماد الواردة بالمنشور الفنى رقم (15) والذى يوضح الشروط اللازم توافرها فى محطات ومراكز تعبئة البصل الطازج.
  2. إرفاق شهادة تحليل متبقيات المبيدات الصادرة من المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات التابع لوزارة الزراعة مع كل شحنة مصدرة.
  3. يتم سحب عينة ممثلة لكل 100 طن، أو كسورها من الشحنة المصدرة مع مراعاة تمثيل العينة المسحوبة للكمية المصدرة طبقا لقواعد سحب العينات.
  4. التزام جميع مفتشى الحجر الزراعى الالتزام بتنفيذ ذلك بكل دقة.

 


محصول البصل

حظر البصل

تصدير البصل

صادرات السعودية

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