أبرزها سحب عينة لكل 100 طن.. تعرف على الشروط الجديدة لتصدير البصل للسعودية

كتب عز النوبى

حصل "اليوم السابع"، على قرار الإدارة المركزية للحجر الزراعة الذى حمل رقم 16 لسنة 2019، بالشروط الجديد لتصدير البصل إلى دولة السعودية.

وجاءت شروط تصدير البصل إلى السعودية كالتالى: