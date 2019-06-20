Visa مصر تنشر فيديو مبتكر تشجيعا لمصر في بطولة كأس أمم أفريقيا

قام مكتب شركة Visa في مصر بتصميم ونشر فيديو مبتكر لتشجيع مصر في بطولة كأس الأمم الافريقية توتال 2019. وجاءت فكرة الفيديو باستخدام اول حرف من اسم الشركة، رائدة تكنولوجيا المدفوعات في العالم، كرقم سبعة ثم وضعته مقلوبا ليظهر كرقم ۸ وذلك تشجيعا لمصر للفوز بالبطولة للمرة الثامنة.

وكانت شركة فيزا العالمية، المتخصصة في مجال تكنولوجيا المدفوعات والراعي الرسمي لبطولة الأمم الأفريقية توتال 2019، قد أطلقت برنامج مرافقة اللاعبين ضمن فاعليات البطولة القادمة التي تستضيفها مصر، مما يتيح الفرصة أمام 47 طفل وطفلة من سن 6-10 سنوات للمشاركة في البرنامج عبر محافظات مصر المختلفة كالقاهرة والإسكندرية والإسماعيلية وأسيوط وقنا، ويأتي برنامج مرافقة اللاعبين من Visa في مصر في إطار من التعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومنظمة اليونيسف.

كما قامت Visa بتنظيم مباريات للأطفال على ملاعب منطقة الاسمرات لاختيار 7 أطفال آخرين من الأسر الأكثر احتياجاً وصعيد مصر للحصول على فرصة والمشاركة في البرنامج، بالإضافة إلى اختيار 4 أطفال آخرين من المشاركين في حملة Visa "أحلام بلا حدود" عبر مواقع التواصل الاجتماعي.