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3 سيدات متهمات بسرقة ربة منزل يعترفن: سرقنا منها 5 ألاف جنيه فى الميكروباص

الخميس، 20 يونيو 2019 01:53 م
3 سيدات متهمات بسرقة ربة منزل يعترفن: سرقنا منها 5 ألاف جنيه فى الميكروباص كلابش-ارشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة المرج، برئاسة أحمد شديد، بحبس 3 سيدات 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة المواطنين فى المواصلات العامة بأسلوب "الاحتكاك" .

اعترف المتهمات فى التحقيقات، بسرقتهن "حفاظة نقود " من المجنى عليها بها مبلغ 5 ألاف جنيه .

البداية بتلقى قسم شرطة المرج، بلاغا من ربة منزل أفادت فيه بتعرضها لسرقة 5 آلاف جنيه كانت بحوزتها أثناء استقلالها ميكروباص، واتهمت 3 سيدات أدلت بأوصافهم احتكوا بها داخل السيارة.

تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات والتحقيقات، أن وراء الواقعة "سماح ا" و" خفة م" و"سحر ن" كونوا تشكيل عصابى لسرقة المواطنين فى المواصلات العامة فتم القبض عليهم وإحالتهم للنيابة.

 


المرج

نيابة المرج

قسم المرج

سرقة المواطنين فى ميكروباص

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