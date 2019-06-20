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17 قتيلاً فى هجوم إرهابى شمالى بوركينا فاسو

الخميس، 20 يونيو 2019 01:01 ص
17 قتيلاً فى هجوم إرهابى شمالى بوركينا فاسو الشرطة ببوركينا فاسو
أ ش أ

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أعلن وزير الدفاع فى بوركينا فاسو شريف سى، أن مسلحين قتلوا 17 مدنيًا فى هجوم جرى ليلاً على إحدى القرى فى شمال البلاد.
وقال شريف سى - فى بيان أوردته قناة "سكاى نيوز" الفضائية مساء اليوم الأربعاء - إن "مجموعة إرهابية مسلحة نفذت هجومًا ضد مدنيين في قرية بيليهيدى مساء أمس"، مضيفًا أن "الهجوم تسبب بمقتل 17 شخصًا".
وكانت مصادر عسكرية أفادت أمس بأن 15 جنديًا على الأقل قتلوا في هجوم شنته جماعة بوكو حرام الإرهابية مساء أمس الأول على قاعدة تتبع الجيش النيجيري في شمال شرق البلاد.


بوركينا فاسو

هجوم إرهابى

شريف سى

قرية بيليهيدى

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