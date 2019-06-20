16 كاميرا لبث مباريات أمم أفريقيا من ملعب استاد الإسماعيلية

الإسماعيلية – السيد فلاح

قال محمد شيحة، رئيس مجموعة الإسماعيلية فى بطولة أمم أفريقيا، إن استاد الإسماعيلية الذى سوف يستضيف مباريات المجموعة السادسة من بطولة أمم أفريقيا، والتى تضم "الكاميرون وغانا وبنين وغينيا بيساو"، أصبح جاهز تمامًا بنسبة 100% لاستقبال مباريات البطولة.



أضاف، رئيس مجموعة الإسماعيلية فى بطولة أمم أفريقيا، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن ملعب استاد الإسماعيلية تم تطوير نظام البث التليفزيونى بوضع 16 كاميرا فى أنحاء الاستاد المختلفة لتساعد بشكل جيد على نقل لقاءات البطولة القارية فضائيًا بشكل متميز، مشيرًا إلى أن اللجنة العيا المنظمة للبطولة أسندت مهمة إخراج مباريات المجموعة السادسة بالإسماعيلية للمخرج العالمى البرتغالى تشافى.



وتابع "شيحة"، أنه تم تزويد استاد الإسماعيلية بـ102 كاميرا مراقبة إلكترونية بمواصفات حديثة تتصل بغرفة مديرية الأمن وتساهم فى الكشف عن أى خروقات قد تحدث وفق ما هو متبع فى الملاعب العالمية.



وتستضيف مصر النسخة الـ32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية (كان 2019)، بمشاركة 24 فريقًا لأول مرة فى التاريخ، خلال الفترة من 21 يونيه إلى 19 يوليو المقبل، وتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث، وستقام المباريات على 6 ملاعب هى "القاهرة والدفاع الجوى والسلام والإسكندرية والإسماعيلية والسويس".



وتستضيف محافظة الإسماعيلية المجموعة السادسة التى تضم منتخبات "الكاميرون وغانا وبنين وغينيا بيساو"، على ملعب استاد الإسماعيلية الرياضى.



ونظمت مصر بطولة أمم أفريقيا 5 مرات، حيث نظمت نسخة 1959 تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة وحصدت اللقب فى ذلك العام، كما نظمت نسخة 1974 وحصدت زائير اللقب، ونسخة 1986 وحصدت مصر اللقب، وكذلك نسخة 2006 وحصدت اللقب.