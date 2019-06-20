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14 جنيها ارتفاعا فى سعر الذهب بمصر وعيار 21 يصعد لـ645 جنيها للجرام

الخميس، 20 يونيو 2019 01:15 م
14 جنيها ارتفاعا فى سعر الذهب بمصر وعيار 21 يصعد لـ645 جنيها للجرام الذهب - أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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ارتفعت أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 20 -6-2019 بقيمة 14 جنيها منذ مساء أمس، وذلك بسبب صعود الأسعار العالمية للذهب لأعلى مستوى لها فى 5 سنوات، حيث صعدت أوقية الذهب من 1345 دولار إلى 1381 دولار.

أسعار الذهب فى مصر:

عيار 21 سجل 645 جنيها للجرام.

عيار 18 سجل 552جنيها للجرام.

عيار 24 سجل 737 جنيها للجرام.

أوقية الذهب 1381 دولار.

الجنيه الذهب 5160 جنيها للجرام.

يوجد 3 قواعد تحكم أسعار الذهب فى مصر وهى عامل العرض والطلب وسعر أوقية الذهب عالميا والتغيرات التى تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهى القواعد التى يتم مراعاتها بشكل يومى عند تحديد الأسعار.

وارتفع الذهب بصورة ملحوظة عالميا، إلى أعلى مستوياتها في أكثر من خمس سنوات، اليوم الخميس، بعدما أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي لاحتمال خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام، مما دفع الدولار للانخفاض وعوائد سندات الخزانة الأمريكية للهبوط، بحسب وكالة رويترز.


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