‫الإفتاء عن بطولة "الأمم الإفريقية": نشكر قيادة مصر الحكيمة لتقديم الدعم للاعبين

كتب على عبد الرحمن

واصلت دار الإفتاء المصرية، منشوراتها التحفيزية، لحث المواطنين على تشجيع المنتخب الوطنى فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والتى تنطلق غدا الجمعة.

وقالت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "إننا الآن كما نفخر بما تركه لنا أسلافنا من إنجازات عظيمة في كافة المجالات وشتى العلوم والفنون، فعلينا أن نتعاون جميعا لكي نحافظ على راية مصر عالية خفاقة، فلنقدم أفضل ما عندنا إلى الأجيال من بعدنا، وإننا لنشكر من قلوبنا قيادة مصر الحكيمة التي لا تدخر وسعًا في تقديم الدعم الذي يساعد اللاعبين على تحقيق الإنجازات التي تسعد الشعب المصري العظيم".

واختتمت دار الإفتاء :"نسأل الله تعالى أن يوفق مصر والمصريين جميعا إلى ما فيه الخير والتقدم والازدهار".