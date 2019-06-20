‏نائب رئيس هيئة الاستثمار يفتتح المنتدى الاقتصادى المصرى البرازيلى

كتب عبد الحليم سالم

المستشار محمد عبد الوهاب يدعو المستثمرين البرازيليين للاستثمار فى مصر.. ويؤكد: المنتدى يجمع مستثمرى أكبر اقتصاد فى أمريكا اللاتينية وبوابة الاستثمار فى أفريقيا.

افتتح المستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم، أعمال المنتدى الاقتصادى المصرى البرازيلي، بحضور مارسيلو راموس، رئيس المنتدى، وروى أمارال، السفير البرازيلى بالقاهرة، والمستشار التجارى محمد الخطيب، رئيس مكتب التمثيل التجارى المصرى بالبرازيل، و جيرالدو ألكمين، الحاكم السابق لولاية ساو باولو، العاصمة الاقتصادية للبرازيل، و روبنس حنون، رئيس غرفة التجارة العربية البرازيلية، وعدد كبير من رجال الأعمال البرازيليين والمصريين.

وأكد المستشار محمد عبد الوهاب بحسب ما إعلانه وزارة الاستثمار، على أهمية المنتدى لأنه يجمع بين المستثمرين من البرازيل، أكبر اقتصاد فى أمريكا الجنوبية، والمستثمرين من مصر، الرئيس الحالى للاتحاد الأفريقي، وبوابة التدفقات الاستثمارية فى قارة أفريقيا.

واستعرض المستشار محمد عبد الوهاب برنامج إصلاح وتطوير الاقتصاد الذى نفذته مصر خلال السنوات الماضية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من إصلاح تشريعى شمل قوانين الاستثمار والشركات وسوق رأس المال والإفلاس، بالإضافة إلى إنشاء مشروعات قومية كبرى جاذبة للاستثمار، مثل المنطقة الاقتصادية بإقليم قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، وشبكة الطرق القومية، وهذه الإصلاحات والمشاريع نجحت فى تحسين بيئة الاستثمار وتسهيل عمل رجال الأعمال وتعزيز قيادة القطاع الخاص للنمو الاقتصادي.

وقال نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار إن خريطة مصر الاستثمارية التى أعدتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تضم الفرص الاستثمارية الكاملة فى كافة القطاعات وموزعة على كافة أنحاء الجمهورية، كما تم إنشاء مراكز خدمات المستثمرين، التى تنهى إجراءات تأسيس الشركات فى يوم واحد، كما تم التوسع فى إقامة المناطق الاستثمارية الحرة، التى تمنح إعفاءات ضخمة للمستثمرين.

ودعا المستشار محمد عبد الوهاب المستثمرين البرازيليين إلى بحث فرص الاستثمار فى مصر، لترقى لقوة ومتانة العلاقات بين الدولتين، خاصة أن مصر سوق استهلاكى كبير ويرتبط باتفاقيات تجارية واستثمارية مع الدول العربية والأفريقية، تضمن رواج الإنتاج واستدامته.