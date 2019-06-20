‏شركة تابعة لمبادرة "فكرتك شركتك" تفوز بالمركز الأول بمسابقة سيمليس شمال أفريقيا

كتب- عبد الحليم سالم

فازت شركة مصرية عاملة في مجال التكنولوجيا المالية بجائزة المركز الأول في مسابقة سيمليس شمال أفريقيا 2019 وهى إحدى الشركات الناشئة التابعة لمسرعة الأعمال EFG-EV Fintech للتكنولوجيا المالية، التابعة لمبادرة فكرتك شركتك، وحازت الشركة الجائزة الكبرى للمسابقة وقدرها 50 ألف دولار أمريكي بعد وصولها للمرحلة النهائية للمسابقة والتي شهدت منافسة أربعة شركات أخرى تم اختيارها من بين أكثر من 50 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية على مستوى شمال أفريقيا.

والشركة هي منصة سحابية تقدم العديد من الخدمات والمزايا المصرفية للشركات صغيرة الحجم الذين لا يستطيعون الوصول إلى الخدمات المالية نظراً لصغر حجمهم وكذا لموظفيها من أجل تعزيز الشمول المالي، وتساعد تلك الشركات في انتقاء أفضل العناصر البشرية وتحسين قوتها العاملة من خلال تقديم العديد من خدمات الموارد البشرية مثل إدارة شئون الموظفين والتوظيف وإدارة عملية الحضور والانصراف فضلاً عن تقديم الخدمات والمزايا المصرفية مثل فتح الحسابات البنكية للموظفين وإصدار بطاقات دفع الرواتب والبطاقات الائتمانية وايضا تقديم خدمات التأمين الصحي والتقسيط للشركات الصغيرة.

وأكد محمد منير، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس للشركة بحسب ما أعلنته وزارة الاستثمار والتعاون الدولى اليوم، إن الخدمات المقدمة من PayNas تهدف بشكل أساسي إلى مساعدة الشركات الصغيرة و المتوسطة في المنطقة على توفير مناخ مناسب للعمل والتطور.

ويعد seamless أكبر حدث في شمال أفريقيا للتكنولوجيا المالية وخدمات الدفع المبتكرة يجمع بين كل الفاعلين في بيئة الأعمال المالية والمصرفية معا لمناقشة وتقييم مستقبل النظام المالي العالمي.

والجدير بالذكر، أنه تم تأسيس مسرعة الأعمال EFG-EV Fintech وهي أول مسرعة أعمال للتكنولوجيا المالية في مصر تنفيذاً لرؤية وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لتشجيع الاستثمار وريادة الأعمال بالتعاون مع القطاع الخاص ممثلاً في المجموعة المالية هيرميس.