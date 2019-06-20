وكيلا تعليم دمياط والوادى الجديد يتفقدان تدريب طلاب التعليم الفنى

تفقد السيد أحمد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، ومحمد الحداد مدير إدارة التعليم الصناعى، عدد من مدارس التعليم الثانوى الفنى، التى يجرى بها تدريب عملى للصفوف الثلاث، لمن لم يصل نسبة التدريب العملى لهم عن 75%، والدراسة النظرية عن نسبة 85% من إجمالى عدد ساعات الدراسة .

وأكد سويلم، أن وزارة التربية والتعليم منحت فرصة ثانية لطالب التعليم الفنى والذى لم يستطع أداء امتحان الدور الأول بسبب الغياب المتكرر والحرمان لعدم حصوله على النسب المطلوبة بالتدريب العملى 120 ساعة تدريبية على مدار ثلاثة أسابيع، للطلاب غير المؤهلين وذلك لدخول امتحانات الدور الثانى للعام الدراسى الحالى 2018/ 2019م .

كما تفقد الدكتور إبراهيم التداوى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، مدرسة الخارجة الثانوية الزراعية ليتابع أعمال التدريب الصيفى لطلاب المدرسة خلال أشهر الصيف، والتدريب التأهيلى للطلاب الذى لم يتجاوز نسبة حضور التدريب العملى عن 75 % أو الدراسة النظرية عن 85 %، ليستطع دخول امتحان الدور الثانى 2018 / 2019، وكذا متابعة إنتاج الصوب الزراعية بالمدرسة .

وأشاد التداوى بفاعليات العمل والتدريبات داخل مدارس التعليم الفنى، مؤكدًا على أن التدريبات المهنية لصقل مهارات الطلاب، نواة لمخرجات التعليم الفنى بطالب ذو كفاءة على درجة عالية من الحرفية والإتقان، وشهد بشائر إنتاج الصوب الزراعية لإنتاج الخضروات المختلفة "الخيار والباذنجان والفلفل" ومباشرة العمل لتحقيق إنتاجيات مرتفعة.

وقال وكيل التعليم بالوادى الجديد، إن هذه الصوب الزراعية ستشهد طفرة إنتاجية متميزة من شأنها الارتقاء بالمدرسة إلى جانب دورها الرائد فى تدريب الطلاب وصقل مهاراتهم ومساعدتهم على إقامة المشروعات الزراعية الخاصة وتأهليهم نحو سوق العمل الحر، مؤكدا على أهمية تلك الصوب فى إنتاج المحاصيل عالية الجودة وتحقيق الكفاية الإنتاجية من الخضراوات لصالح المواطنين بهدف القضاء على غلاء الأسعار.