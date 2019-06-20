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وفد من الصحة يتفقد مستشفى بورفؤاد العام لمتابعة معدلات الإنجاز قبل التأمين الصحى

الخميس، 20 يونيو 2019 11:08 ص
وفد من الصحة يتفقد مستشفى بورفؤاد العام لمتابعة معدلات الإنجاز قبل التأمين الصحى وزارة الصحة - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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تفقدت وفدا من وزارة الصحة صباح اليوم الخميس، مستشفى بورفؤاد العام لمتابعة خطط التجهيزات الطبية وغير الطبية، بالإضافة إلى مراجعة نظم تشغيل المستشفى.
 
وتأتى الزيارة تمهيداً لتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل الجديد.
 
وأشاد الوفد بسرعة وتيرة العمل وبمعدلات الإنجاز فى الفترة الأخيرة، خاصة بعد أن كان بها بعض التحديات وتم التغلب عليها.
 
وتفقد  الوفد جميع أقسام المستشفي ووجه الوفد بتوريد  23 ماكينة وكرسى جديد للغسيل الكلوى، بالإضافة إلى محطة مياه جديدة، مؤكدا على أنها شددت على سرعة توريد الأجهزة الطبية وغير الطبية للمستشفى، مع إجراء اختبار لأنظمة التشغيل.
 
ووجة الوفد الدكتور أحمد السبكى، مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة، والمشرف على مشروع التأمين الصحى الجديد، بسرعة الانتهاء من وضع نظم التشغيل، والإجراءات والسياسات، وفقا لبروتوكول التعاون المبرم معهم فى هذا الشأن، كما وجهت " السبكى" بسرعة الانتهاء من تدريب الأطقم الطبية والإدارية، لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.

 


الصحة

التأمين الصحى

مستشفى بورفؤاد العام

نظم التشغيل

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