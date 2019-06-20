سوبر كورة
Ads
الخميس، 20 يونيو 2019 02:20 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وفد ألمانى يزور مصر لتقديم تكنولوجيا صناعة القطارات والسكك الحديدية

الخميس، 20 يونيو 2019 01:43 م
وفد ألمانى يزور مصر لتقديم تكنولوجيا صناعة القطارات والسكك الحديدية قطار - ارشيفية
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يزور رئيس هيئة صناعة السكك الحديدية الألمانية اكسل شوب، مصر على رأس وفد صناعى ألمانى رفيع المستوى لبحث التعاون مع مصر فى المجال.
 
وقالت غرفة التجارة الألمانية اليوم، أنه سيتم تنظيم مؤتمر صباح الأحد المقبل للوفد الألمانى مع الشركات المصرية المهتمة بصناعة القطارات والسكك الحديدية، لبحث التعاون المشترك.
 
فى إطار المنحة المقدمة من وزارة الشؤن الاقتصادية والطاقة لمصر فى مجال تكنولوجيا صناعة القطارات والسكك الحديدية.
 
وأضافت الغرفة أن الوفد خلال زيارته من 23 إلى 25 يونيو، يرافقه مسؤلون من بنك التنمية الألمانى لبحث تقديم الخدمات المصرفية للشركات، لافتة إلى أنه تم توجيه الدعوة لكافة المؤسسات المرتبطة بالصناعة فى مصر فى إطار سعى الغرفة الألمانية لتوطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
 
 
 

السكك الحديد الالمانية

اكسل شوب

الشركات الالمانية

الصناعة الالمانية

هيئة السكك الحديدية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تصدير منتجات لحوم وألبان بـ6.459 مليار جنيه وفتح 12 سوقا للأسماك والخيول

تصدير منتجات لحوم وألبان بـ6.459 مليار جنيه وفتح 12 سوقا للأسماك والخيول

أسهل طريقة للوصول إلى استاد السلام لحضور مباريات أمم أفريقيا × 6 معلومات

أسهل طريقة للوصول إلى استاد السلام لحضور مباريات أمم أفريقيا × 6 معلومات

جيل محمد صلاح "قادر ويعملها".. الفراعنة يستطيعون إعادة العصر الذهبى بقيادة نجم ليفربول.. التخلص من الفشل الأفريقى.. الصعود للمونديال بعد غياب 28 عاما.. الوصول لنهائى الكان.. الثأر من غانا.. وكسر العقدة المغربية

جيل محمد صلاح "قادر ويعملها".. الفراعنة يستطيعون إعادة العصر الذهبى بقيادة نجم ليفربول.. التخلص من الفشل الأفريقى.. الصعود للمونديال بعد غياب 28 عاما.. الوصول لنهائى الكان.. الثأر من غانا.. وكسر العقدة المغربية

رئيس الكاف قبل 24 ساعة على انطلاق امم افريقيا 2019: السيسي التزم بوعده وقدم كل الدعم لإنجاح البطولة.. أحمد أحمد: نشعر أننا فى بيتنا.. السلطات المصرية قدمت ضمانات كثيرة لسلامة المشجعين.. وننتظر بطولة تاريخية

رئيس الكاف قبل 24 ساعة على انطلاق امم افريقيا 2019: السيسي التزم بوعده وقدم كل الدعم لإنجاح البطولة.. أحمد أحمد: نشعر أننا فى بيتنا.. السلطات المصرية قدمت ضمانات كثيرة لسلامة المشجعين.. وننتظر بطولة تاريخية

موجز 1.. الخارجية ردا على أردوغان: تصريحاتك تكشف ارتباطك بالتنظيم الإرهابى

موجز 1.. الخارجية ردا على أردوغان: تصريحاتك تكشف ارتباطك بالتنظيم الإرهابى

إنقاذ 12 سائحا بعد انحراف بالون طائر بالأقصر غرباً لشدة الرياح دون مصابين

إنقاذ 12 سائحا بعد انحراف بالون طائر بالأقصر غرباً لشدة الرياح دون مصابين

BBC: محمد صلاح وماني نجوم تستحق المتابعة فى امم افريقيا

BBC: محمد صلاح وماني نجوم تستحق المتابعة فى امم افريقيا

تقرير ماعت عن انتهاكات أردوغان: يضرب بعرض الحائط جميع الالتزامات الدولية

تقرير ماعت عن انتهاكات أردوغان: يضرب بعرض الحائط جميع الالتزامات الدولية

صور.. رئيس الكاف يعلن استخدام تقنية VAR بدءا من ربع نهائى امم افريقيا 2019

صور.. رئيس الكاف يعلن استخدام تقنية VAR بدءا من ربع نهائى امم افريقيا 2019

دار الإفتاء فى فيديو موشن جرافيك جديد: السائح مستأمن يحرم الاعتداء عليه

دار الإفتاء فى فيديو موشن جرافيك جديد: السائح مستأمن يحرم الاعتداء عليه

بوابة أبشر السعودية تفتح حجز موعد الأحوال المدنية للمواطنين والمقيمين

بوابة أبشر السعودية تفتح حجز موعد الأحوال المدنية للمواطنين والمقيمين

وفد الشباب الإفريقى يشيد بمجهودات الرئيس السيسى فى دعم الأشقاء الأفارقة

وفد الشباب الإفريقى يشيد بمجهودات الرئيس السيسى فى دعم الأشقاء الأفارقة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة