وفد ألمانى يزور مصر لتقديم تكنولوجيا صناعة القطارات والسكك الحديدية

كتب عبد الحليم سالم

يزور رئيس هيئة صناعة السكك الحديدية الألمانية اكسل شوب، مصر على رأس وفد صناعى ألمانى رفيع المستوى لبحث التعاون مع مصر فى المجال.

وقالت غرفة التجارة الألمانية اليوم، أنه سيتم تنظيم مؤتمر صباح الأحد المقبل للوفد الألمانى مع الشركات المصرية المهتمة بصناعة القطارات والسكك الحديدية، لبحث التعاون المشترك.

فى إطار المنحة المقدمة من وزارة الشؤن الاقتصادية والطاقة لمصر فى مجال تكنولوجيا صناعة القطارات والسكك الحديدية.

وأضافت الغرفة أن الوفد خلال زيارته من 23 إلى 25 يونيو، يرافقه مسؤلون من بنك التنمية الألمانى لبحث تقديم الخدمات المصرفية للشركات، لافتة إلى أنه تم توجيه الدعوة لكافة المؤسسات المرتبطة بالصناعة فى مصر فى إطار سعى الغرفة الألمانية لتوطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين.