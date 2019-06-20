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وفاة طفل أثر سقوط مياه مغليه عليه أثناء لهوه فى المنزل فى دار السلام

الخميس، 20 يونيو 2019 03:52 م
وفاة طفل أثر سقوط مياه مغليه عليه أثناء لهوه فى المنزل فى دار السلام جثة -أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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لقى طفل مصرعه، أثر سقوط مياه مغليه عليه أثناء لهوه فى المنزل بمنطقة دار السلام، وتم نقله إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة. 
 
تلقى قسم شرطة دار السلام، من مستشفى القصر العينى بوصول الطفل "محمد. ا" 3 سنوات جثة هامدة أثر إصابته بحروق عميقة، من الدرجة الثانية متفرقة بالجسم، حيث سقط إناء به ماء مغلى اودت بحياته على الفور، وبعلم التحريات دلت بأنه أثناء لهو نجلها بالمنزل سقط داخل إناء ماء مغلى، مما نتج عنه إصابته التى أودت بحياته، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.
 

مصرع طفل بدار السلام

مستشفى القصر العينى

مياه مغليه

النيابة العامة

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