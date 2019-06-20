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وزير دفاع كوريا الجنوبية يعتذر عن الفشل فى تعقب قارب كورى شمالى اخترق الحدود

الخميس، 20 يونيو 2019 12:03 م
وزير دفاع كوريا الجنوبية يعتذر عن الفشل فى تعقب قارب كورى شمالى اخترق الحدود الجيش الكورى الجنوبى ـ صورة أرشيفية
سول (أ ش أ)

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تقدم وزير الدفاع الكورى الجنوبى جيونج كيونج دو، اليوم الخميس، باعتذار وسط تصاعد الانتقادات العامة لإخفاق الجيش الكورى الجنوبى فى تعقب قارب كورى شمالى اخترق الحدود البحرية بين الكوريتين، وللكذب بشأن التعتيم على هذا الإخفاق.

وأوضح جيونج - فى رسالة عامة نقلتها وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - "لقد اتخذ الجيش الوضع المتعلق بقارب كوريا الشمالية الخشبي الصغير بجدية ويقدم اعتذاره البالغ للشعب"، متعهدا بـ "توجيه اللوم الشديد لأولئك المسئولين عن ذلك".


وكان الجيش الكورى الجنوبى قد تعرض للانتقادات الشديدة عقب الكشف عن اختراق قارب خشبى كورى شمالى صغير الحدود البحرية بين الكوريتين، والإبحار دون إيقاف فى المياه الإقليمية للشطر الجنوبي بالبحر الشرقي لنحو ثلاثة أيام قبل وصوله إلى ميناء سامتشوك بمقاطعة جانجوون الكورية الجنوبية الذي كان مقررا بعد غد السبت.


يُشار إلى أن أيا من الجيش الكورى الجنوبى أو خفر السواحل لم يتخذ إجراء ضد القارب ولم يكونا على علم بالأمر لحين أن وجد مواطن كوري جنوبي القارب وعلى متنه أربعة كوريين شماليين وإبلاغه الشرطة عنهم. غير أن هيئة الأركان المشتركة في سول أعلنت في بادئ الأمر أن عمليات الدفاع الساحلية والبحرية الشاملة تُجرى على نحو "طبيعى".


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