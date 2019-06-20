وزير الدفاع يشهد تخريج دورات جديدة لدارسى أكاديمية ناصر العسكرية العليا

كتب زكى القاضى

القائد العام: القوات المسلحة كانت وستظل هى صمام أمن وأمان هذا الوطن وشعبه العظيم

شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، إحتفال القوات المسلحة بتخريج دفعات جديدة من أكاديمية ناصر العسكرية العليا، والتى تضم الدورات رقم (42) من كلية الحرب العليا، و ( 48 ) من كلية الدفاع الوطنى والدورة العليا لكبار القادة ودورة التأهيل العسكرى لقيادة التشكيلات ودورة ماجستير العلوم السياسية والإستراتيجية، التى تضم عدد من الدارسين المصريين والوافدين من الدول الشقيقة والصديقة.

بدأت مـراسم الإحتفال بعرض فيلم تسجيلى أعدته إدارة الشئون المعنوية تضمن أبرز الأنشطة التدريبية والعلمية والبحثية التى نفذتها الأكاديمية خلال العام الجارى وتطور دورها فى إعداد وتأهيل أجيال من قـادة وضباط القوات المسلحـة والمدنيين فى المجالات العسكرية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية والإستراتيجية والأمن القومى .

وعقب إعلان نتيجة التخرج قام مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة بإعلان قرار منح الدرجات العلمية وتقديم الأنواط لأوائل الخريجين ، وقام القائد العام بتقليد أوائل الخريجين من الضباط المصريين والوافدين من الدول الشقيقة والصديقة نوط الواجب العسكرى من الطبقة الثانية وتوزيع شهادات التقدير للمتميزين من المدنيين تقديراً لتفوقهم خلال دراستهم بالأكاديمية.

وألقى أحد الدارسين المصريين كلمه قدم خلالها الشكر والتقدير لأعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية لما قدموه من علوم ومعارف وخبرات تعينهم على آداء المهام المكلفين بها لخدمة الوطن وصون مقدساته، كما ألقى عدد من الدارسين الوافدين كلمات عبروا خلالها عن فخرهم وإعتزازهم بإنضمامهم لهذا الصرح العلمى الذي يحظي بمكانة رائدة إقليمياً ودولياً ، فكانت ساحة لتبادل العلم والمعرفة ودعمت آواصر الاخوة والصداقة بين الدارسين ، وزادت الوعى بالأهمية الاستراتيجية لتكامل الدور المصرى والعربى فى المنطقتين العربية والإفريقية، ثم قام عدد من الدارسين المصريين والوافدين بإهداء درع الخريجين للقائد العام،والذى يضم شعار الأكاديمية وأسماء وأعلام الدول المشاركة فى الدورات .

وأكد مدير الأكاديمية خلال كلمته على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الإهتمام بتطوير وتكامل المنظومة التعليمية داخل الأكاديمية وتكثيف نقل وتبادل الخبرات والإرتقاء بالمستوى العلمى والعملى للدارسين بمشاركة نخبة من قدامى القاده وأعضاء هيئة التدريس والمستشارين والخبراء الإستراتيجيين بالمراكز البحثية والوزراء وأساتذة الجامعات .

وفى نهاية الإحتفال ألقى الفريق أول محمد زكى كلمه نقل فيها تحية وتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، للخريجين من القوات المسلحة والدول الشقيقة والصديقة وتمنياته لهم بالتوفيق والسداد فى خدمة أوطانهم بعطائهم وتضحياتهم وسعيهم الدائم إلى العلم والمعرفة وبناء الذات تأكيداً على أن قوة القوات المسلحة من قوة أبنائها وقدراتهم على إتخاذ القرار السليم ، مشيرا إلى أن أكاديمية ناصر العسكرية العليا قد واكبت طوال تاريخها كل تطور وحديث فى منظومات الدفاع والقتال لتحديث الفكر العسكرى وتثقيف الدارسين بها ، كما تخرج من هذة الأكاديمية على إمتداد تاريخها رجال حملوا الأمانة بكل الصدق والإخلاص وسجلوا فى تاريخنا الوطنى والعسكرى بطولات وإنتصارات تحفظها ذاكرة هذا التاريخ بكل فخر وإعتزاز وأسهموا فى صنع تاريخ الوطن، وأكدوا بعطائهم لوطنهم وتضحياتهم أن قوات مصر المسلحة هى ركيزة القيم والمبادئ السامية لمعانى الوطنية والشرف والفداء وإنكار الذات .

وأكد القائد العام أن القوات المسلحة كانت وستظل هى صمام أمن وأمان هذا الوطن وشعبه العظيم وهى درعه القوى وحصنه المتين الذى حمى الوطن وصان تاريخه ومقداسته مؤكداً أنها أصبحت اليوم قوات عصرية حديثة تملك من أسباب القوة الأمنية والإمكانات البشرية المدربة والتسليح المتطور ما يمكنها من الوفاء بمسئوليتها ومهامها .

حضر مراسم الإحتفال الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من الوزراء والمحافظين والسفراء والملحقين العسكريين وعدد من قادة القوات المسلحة وقدامى مديرى أكاديمية ناصر العسكرية العليا وعدد من رؤساء الجامعات والشخصيات العامة والإعلاميين.