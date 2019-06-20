وزير الخارجية التونسية يبحث مع مسؤول إسبانى سبل التعاون فى مختلف المجالات

أ ش أ

بحث وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي اليوم الخميس مع مساعد وزير الخارجية الإسباني فرناندو فالانثويلا سبل الارتقاء بمختلف أوجه التعاون التونسي الإسباني على المستويين الثنائي، ومتعدد الأطراف في إطار الجانبين الأوروبي والمتوسطي.

وأكد الجهيناوي - خلال اللقاء - الذي حضره مساعد وزير الخارجية التونسي صبري باش طبجي، متانة العلاقات الثنائية، مشيرا إلى وجود آفاق هامة لتدعيمها خاصة على المستوى الاقتصادي في ظل الإمكانيات المتاحة في البلدين.

وكان صبري باش طبجي أشرف قبل ذلك برفقة نظيره الإسباني على افتتاح أعمال المشاورات السياسية التونسية الإسبانية.

وتطرق الجانبان إلى السبل الكفيلة بدفع علاقات الصداقة التقليدية والتعاون المثمر بين البلدين، لاسيما في المجالات ذات الاهتمام المشترك، على غرار التعاون الاقتصادي والمالي والثقافي والعلمي والتقني، بالإضافة إلى التعاون في المجال الأمني.