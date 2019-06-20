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وزير الخارجية الأمريكى : واشنطن فرضت أقصى عقوبات على إيران

الخميس، 20 يونيو 2019 12:00 ص
وزير الخارجية الأمريكى : واشنطن فرضت أقصى عقوبات على إيران مايك بومبيو
أ ش أ

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 أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يريد الحرب مع إيران، مشيرًا إلى أن واشنطن فرضت أقصى عقوبات على النظام الإيراني، وأن نتائجها بدأت تظهر.
 
وقال بومبيو - في تغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أوردتها قناة "الحرة "الأمريكية - إن واشنطن ستقوم بما هو ضروري من أجل حماية المصالح الأمريكية في المنطقة.
 
وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن واشنطن ستبقى على جهودها الحالية لإقناع إيران بعدم المضي ببرنامجها النووي وتطوير صواريخ والحد من نشاطاتها في العديد من المناطق في العالم.
 
ويبدأ المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران برايان هوك جولة إلى الشرق الأوسط في وقت لاحق الأربعاء تشمل السعودية والكويت والإمارات وعُمان والبحرين، حيث يناقش الاعتداءات الإيرانية وتقارير استخباراتية لنشاطات جارية وفق بيان لوزارة الخارجية الأمريكية.

دونالد ترامب

مايك بومبيو

الشرق الأوسط

الإمارات

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