وزيرة النقل الفرنسية: لا نعتزم تقنين حيازة القنب بغرض التعاطى

قالت وزيرة النقل الفرنسية إليزابيث بورن، اليوم الخميس، إن بلادها لن تقنن حيازة القنب بغرض التعاطى لكن قد تفكر فى السماح باستخدامه لأغراض طبية.

وقالت بورن لتلفزيون (إل.سي.آي) "موقف الدولة الفرنسية واضح. نحن ضد تقنين الاستخدام الترويحي للقنب، هناك نقاش مستمر حول الاستخدام الطبي".

وجاءت تعليقات بورن بعد نشر تقرير أصدرته اليوم الخميس مؤسسة (كونسيل داناليس إكونوميك) البحثية الفرنسية والذى أوصت فيه بتقنين حيازة القنب بغرض التعاطي في فرنسا.

وتسمح العديد من البلدان، ومن بينها ألمانيا وإيطاليا والدنمرك، بالفعل بالحصول على القنب عبر وصفة طبية، وفي العام الماضي أصبحت كندا ثاني دولة في العالم تقنن كل استخدامات الماريجوانا.