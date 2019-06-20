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هونج كونج تنتظر احتجاجات جديدة بعد تجاهل مهلة لإلغاء مشروع قانون التسليم

الخميس، 20 يونيو 2019 12:46 م
هونج كونج تنتظر احتجاجات جديدة بعد تجاهل مهلة لإلغاء مشروع قانون التسليم مظاهرات هونج كونج
رويترز

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تواجه هونج كونج خطر اندلاع موجة جديدة من الاحتجاجات بعد أن تجاهلت الرئيسة التنفيذية للمدينة كاري لام مهلة حددها لها بعض المتظاهرين وتنقضي اليوم الخميس لسحب مشروع قانون تسليم المتهمين للصين والذي كانت تروج له في البداية ثم أرجأته.

وعلقت لام مشروع القانون الذي سيسمح بتسليم متهمين مشتبه بارتكابهم جرائم إلى بر الصين الرئيسي للمحاكمة، لكن بعض الجماعات الطلابية طالبتها بإلغاء القانون كليا وحددوا مهلة حتى الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي (0900 بتوقيت جرينتش) لتنفيذ مطلبهم.

وطالبت الجماعات الطلابية الحكومة أيضا بإسقاط كل التهم الموجهة إلى المحتجزين الذين ألقي القبض عليهم خلال احتجاجات الأسبوع الماضي ومحاسبة الشرطة على ما وصفوه بالتعامل العنيف مع المحتجين والتوقف عن الإشارة إلى الاحتجاجات على أنها أعمال شغب.

وتعهد النشطاء بمحاصرة المجلس التشريعي غدا الجمعة إذا لم يتم تلبية طلباتهم، الأمر الذي من شأنه أن يؤجج التوتر في المركز المالي العالمي ويثير تساؤلات جديدة بشأن قدرة لام المدعومة من بكين على قيادة المستعمرة البريطانية السابقة.

 

هونج كونج

مظاهرات هونج كونج

الصين

تسليم المجرمين للصين

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