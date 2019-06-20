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هل يجوز التوكيل في إخراج زكاة المال.. الإفتاء تجيب

الخميس، 20 يونيو 2019 10:44 م
هل يجوز التوكيل في إخراج زكاة المال.. الإفتاء تجيب دار الإفتاء المصرية - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد المتابعين حول التوكيل فى إخراج زكاة المال جاء نصه:"توفي أخي رحمه الله وكان يأتمنني على مبلغ من المال منذ أكثر من سنتين وطلب منى إخراج زكاة المال عنه عندما حال عليه الحول الأول، فهل يجب عليَّ إخراج الزكاة عن هذا المبلغ قبل تقسيم التركة؟".

وقالت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"،"يجب عليك إخراج الزكاة عن المبلغ المذكور قبل تقسيم التركة؛ لأن تقسيم التركة لا يكون إلا بعد سداد الديون ودين الله أحق بالوفاء".


الافتاء

التوكيل في إخراج زكاة المال

زكاة المال

الزكاه

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