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"هتغش هتتحبس".. عقوبة بيع اللحوم والمنتجات الغذائية الفاسدة

الخميس، 20 يونيو 2019 01:00 ص
"هتغش هتتحبس".. عقوبة بيع اللحوم والمنتجات الغذائية الفاسدة لحوم فاسدة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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ألقت الأجهزة الأمنية، خلال الفترة الماضية القبض على عدد من المتهمين، بتهمة بيع وترويج اللحوم الفاسدة.

"اليوم السابع"، يوضح عقوبة بيع وترويج المنتجات الفاسدة، سواء كانت لحوم أو مواد غذائية بكافة أشكالها.

يقول المحامى خالد محمد، إن القانون نص على معاقبة كل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت الأغذية فاسدة أو غير صالحة، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه.

وأضاف المحامى بالنقض، أن القانون نص فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.

 

 


سلع غير صالحة

لحوم فاسدة

منتجات فاسدة

الحبس والغرامة

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