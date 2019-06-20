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نيابة جنوب الجيزة تصرح بدفن فتاة انتحرت لمرورها بأزمة نفسية فى البدرشين

الخميس، 20 يونيو 2019 12:21 م
نيابة جنوب الجيزة تصرح بدفن فتاة انتحرت لمرورها بأزمة نفسية فى البدرشين انتحار - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بدفن جثة فتاة انتحرت بشنق نفسها داخل غرفة من لها فى البدرشين، لمرورها بأزمة نفسية، لعدم وجود شبهة جنائية.
 
ذكر والد الفتاة، أن ابنته كانت تعانى من أزمة نفسية فى الآونة الأخيرة، وأنها استغلت تواجدها بمفردها فى غرفتها وشنقت نفسها.
 
وأضاف والد الفتاة، البالغة من العمر 15 عاما، أنه اكتشف غيابها، فطرق عليها باب غرفتها فلم تستجب، فكسر الباب، فوجدها معلقة من رقبتها بشباك غرفة نومها، فحاول إسعافها بنقلها لمستشفى البدرشين، إلا أنها كانت فارقت الحياة.
 
تلقى مركز شرطة البدرشين، بلاغا يفيد انتحار فتاة فتاة داخل مسكنها، بإحدى القرى التابعة لدائرة المركز.
 
وبإجراء التحريات تبين، لرجال المباحث، أن فتاة انتحرت بشنق نفسها، بسبب إصابتها بأزمة نفسية، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

انتحار فتاة

ازمة نفسية

البدرشين

حوادث الانتحار

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