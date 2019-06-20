نيابة المقطم تستعلم عن حالة 3 مصابين في حادث تصادم 3 سيارات بالطريق الجديد

كتب سليم على

استعلمت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، عن حالة 3 مصابين في حادث تصادم 3 سيارات بالطريق الجديد في المقطم، حيث تبين أن جميع الإصابات عبارة عن جروح وكدمات متفرقة في الجسم.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية ، تحت إشراف المستشار سمير حسن، المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة، تلقى غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغًا من الخدمات المعينة في المقطم يفيد بوقوع حادث تصادم، مما أدى إلى توقف حركة المرور.

وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين للمستشفى، وتم إسعافهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.