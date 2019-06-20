نيابة أحداث كفر الشيخ تستمع لأقوال والد الطفلة فى واقعة زواجها

كفر الشيخ – محمد سليمان

أمر المستشار محمود فؤاد، مدير نيابة الأحداث فى كفر الشيخ، بأمانة سر توفيق نصر، سكرتير التحقيق، تحت إشراف المستشار ياسر الرفاعى، المحامى العام لنيابة كفر الشيخ الكلية،بطلب ولى أمر الطفلة "ح.ع.ك.أ"، 14 سنة ونصف، للاستماع لأقواله فى جلسة تحقيق عن واقعة تحديد موعد زفاف نجلته فى 18 يوليو المقبل، وفق بلاغ خط نجدة الطفل، وطلب تقرير بالحالة من إدارة حماية الطفل فى كفر الشيخ، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات.



كما أمر مدير نيابة الأحداث، طلب تحريات مباحث قسم ثان شرطة كفر الشيخ، عن واقعة زواج الطفلة لا يتعدى عمرها 14 عامًا بعد تحديد موعد زفافها.



وكانت إدارة حماية الطفل بديوان عام محافظة كفر الشبخ، برئاسة صبرى عبدالمنعم، رصدت واقعة زواج طفلة لا يتعدى عمرها 14 عامًا ونصف، تقيم بالمنطقة الصناعية غرب مدينة كفر الشيخ، أثناء توزيع كارت دعوة فرحها، وتم إبلاغ خط نجدة الطفل التابع للمجلس القومى للطفولة والأمومة بالواقعة وتحرر بلاغًا حمل رقم 156780 / 9، وتبين أن كارت الدعوة يحمل اسم 11 من عائلة العروس وعائلة العريس، للإعداد لعرس "ح.ع.ك.أ"، 14 عامًا ونصف، والعريس "م.م.م.س.أ"، وتحدد ميعاد الحنة مساء يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو المقبل، بمنزل العروسين،كما تحدد موعد الوليمة بمنزل الشخص الأول المدون بالكارت، يوم الخميس الموافق 18 يوليو المقبل، بناحية المدينة الصناعية، وتم إخطار نيابة الأحداث فى كفر الشيخ، برئاسة المستشار محمود فؤاد، رئيس النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة قبل إتمام العرس بشهر.



وشكل صبرى عبد المنعم، منسق عام حماية الطفل فى كفر الشيخ،لجنة برئاسته، لبحث الحالة، وضمت اللجنة كل من أمانى مصطفى، مدير وحدة حماية الطفل، بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتورة أمل حمادي، خبير نفسى باللجنة، وشيماء غازي، أخصائى اجتماعى باللجنة، تمهيدًا لإعداد تقرير بالحالة، وتبين أن الطفلة تاريخ ميلادها 15 / 12 / 2004، بعد الحصول على شهادة ميلاد الطفلة، مؤكداً أنه أتخذ كافة الإجراءات القانونية قبل اتمام الزواج، وستستدعى النيابة والد الطفلة قبل إتمام الزفاف بـ29 يوماً.