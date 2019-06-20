نقابة الصيادلة تعد توصيات بشأن مشروعى هيئة الأدوية والإيجارات الجديدة

عقدت النقابة العامة للصيادلة، برئاسة المستشار محمد فكرى الحارس القضائي على النقابة، وأعضاء لجنة إدارة النقابة: الدكتورة فاتن عبدالعزيز والدكتور كريم بدر، اجتماعاً مع النقابات الفرعية للصيادلة بالمحافظات، لمناقشة مشروعى قانون الإيجارات الجديدة فيما يخص الصيدليات، وهيئة الأدوية إضافة إلى مناقشة معايير تسجيل الصيدليات بالتأمين الصحى.

وطرح الاجتماع كافة الأراء والمقترحات التى تتعلق بالثلاثة موضوعات، وإتاحة الفرصة لكافة النقباء لعرض رؤيتهم والنقاط التى تحتاج لتعديل فى مشروعى القوانين، وأبدى نقباء الفرعيات استعدادهم للتعاون لضمان خروج القوانين بصورة تضمن حقوق الصيادلة وتساهم فى الارتقاء بالمهنة.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة فاتن عبدالعزيز عضو لجنة إدارة نقابة الصيادلة، انه جارى صياغة التوصيات التى تم عرضها بالاجتماع تمهيداً لإرسالها يوم الأحد المقبل للجهات المختصة.