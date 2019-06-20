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نقابة الأطباء تفتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفى اليوم

الخميس، 20 يونيو 2019 10:34 ص
نقابة الأطباء تفتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفى اليوم نقابة الأطباء
كتبت آية دعبس

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تفتح النقابة العامة للأطباء، باب الترشح لانتخابات التجديد النصفى، على مقاعد عضوية مجالس النقابة العامة، والنقابات الفرعية، وترشيحات منصب النقيب للفرعيات والعامة، اليوم الخميس، ولمدة 10 أيام، على أن يتم غلق باب الترشح يوم الأحد 30 يونيو 2019.

وأعلنت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، نيتها فى الترشح على مقعد النقيب العام للأطباء، فور فتح باب الترشح فى العاشرة من صباح اليوم.

ومن المقرر أن يتم إجراء الانتخابات لكل المستويات النقابية، يوم الجمعة الثانى من شهر أكتوبر كل عامين، وفقا للمادة 44 من قانون النقابة، وتنص المادة 53 على أنه يتم فرز الأصوات تحت إشراف لجنة مشتركة من ثلاث أعضاء من مجلس النقابة المختص وثلاثة مندوبين عن المرشحين، بحيث لا يكون أحد من هؤلاء جميعا من بين المرشحين فى الانتخابات فى نفس العام.


نقابة الاطباء

انتخابات الاطباء

التجديد النصفى للاطباء

نقيب الاطباء

منى مينا

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