سوبر كورة
Ads
الخميس، 20 يونيو 2019 02:18 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

نفسك في ولد بعد طول انتظار.. تحديد جنس المولود أصبح بالإمكان مع الدكتور محمد مقبل

الخميس، 20 يونيو 2019 02:00 م
نفسك في ولد بعد طول انتظار.. تحديد جنس المولود أصبح بالإمكان مع الدكتور محمد مقبل الدكتور محمد مقبل استشاري النساء والعقم وامراض الذكورة
تقرير خاص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يحلم كثير من الأزواج بتنوع جنس أطفالهم بين الذكور والإناث، وهناك من ينجب ثلاث إناث ويحلم بإنجاب ولد، وهناك العكس من يحلم بإنجاب البنت لإنجابه ذكور فقط، ومع استخدام أحدث التقنيات الحديثة أصبح تحديد جنس المولود بالإمكان ويتم بمنتهى السهولة.

الدكتور محمد مقبل استشاري أمراض النساء والتوليد والعقم والحقن المجهري وامراض الذكورة، وعضو الجمعية الامريكية والاوروبية للتكاثر البشري وعلم الاجنة، وعضو الجمعية البريطانية لأمراض الذكورة ودبلومة المناظير فرنسا، يؤكد في التقرير التالي إن تحديد جنس المولود أصبح بالإمكان ويتم بمنتهى السهولة وبتطبيق المعايير الدولية وباستخدام أحدث التقنيات الحديثة.

* شروط تحديد جنس المولود

واوضح الدكتور محمد مقبل إن تحديد جنس المولود من الناحية الشرعية حلال ولكن بشروط وهو أن يقوم به زوجان قاموا بالإنجاب من قبل سواء بنات أو أولاد ويريدون أن يكون الحمل الاخر مختلف عن جنس المولود الذي لديهم، ولكن لا يصح شرعاً أن يقوم زوجين بتحديد جنس المولود في أول إنجاب لهما، لافتاً إن تحديد جنس المولود أصبح ضرورة مُلحه مع زيادة أعباء المعيشة حيث أصبح من الصعب إنجاب أكثر من اثنين من الابناء في ظل الظروف الاقتصادية التي نمر بها.

ونصح الدكتور مقبل الزوجين الذي لديهم ولد او بنت بألا ينتظروا كثيرا ويقومون على الفور بتحديد جنس المولود الثاني والذي يتم عن طريق الحقن المجهري، وعلى المرأة التي تخطت الثلاثين أن تأخذ القرار مبكراً.

أسباب تؤكد أهمية تحديد جنس المولود
أسباب تؤكد أهمية تحديد جنس المولود

* كيفية إجراء عملية تحديد جنس المولود:

وأكد إن جميع الرجال نصف السائل المنوي الخاص بهم ذكور والنصف الاخر اناث، والمرأة ليس لها دور في تحديد جنس المولود فقط هي تتلقى من الزوج الحيوان المنوي سواء ذكر او انثى، وجميعها تخضع لإرادة الله عز وجل.

اما عن خطوات اجراء تحديد جنس المولود اوضح الدكتور محمد مقبل انه يعطي للمرأة منشطات ويتم سحب البويضات ثم يأخذ السائل المنوي من الرجل ويقوم بتركيزه، فتظهر الذكور في اعلى السائل المنوي بينما الاناث في الاسفل لكن هذا الامر ليس مضمون 100 %، لافتاً أنه اذا كان الزوجين يريدون ذكر فأقوم بسحب عينات السائل المنوي من اعلى واذا كانوا يريدون اناث فأقوم بسحب السائل المنوي من اسفل، ولكل بويضة قمت بسحبها اقوم بوضح حيوان منوي لها من اجل اخصابها، ويتم تركها ثلاثة ايام حتى يتم تكون الخلايا، وفي اليوم الرابع او الخامس اقوم بأخذ خلية من كل جنين، واقوم بترقيم كل جنين على حده، مشيراً أنه يأخذ الخلية بواسطة شعاع الليزر ثم يقوم بإرسالها الي المعمل الوراثي، والذي بدوره يقوم بالاتصال به خلال 24 ساعة ليبين له على سبيل المثال ان رقم 1 ذكر او رقم 2 انثى وهكذا، ويقوم بعدها بزرع الجنس الذي يرغب به الزوجين وهي نسبة ناجحة للغاية، مؤكداً إن المركز التابع له يعتبر الاول من حيث  تحقيق نسبة النجاح  العالمية في تحديد جنس المولود.

9 خطوات لإجراء عملية تحديد جنس المولود
9 خطوات لإجراء عملية تحديد جنس المولود

* قصص نجاح:

وأشار الدكتور محمد مقبل قائلا: اصبحنا مسئولين في المركز على الاشراف في مستشفى الجوي التخصصي على تحديد جنس المولود، وذلك لا يحدث الا بعد الشروط التي وضعتها المستشفى في تحقيق نسب النجاح لتحديد جنس المولود التي توازي النسب العالمية، وغير مسموح بالنتائج الضعيفة على الاطلاق، لذا تم الاتفاق مع الجانب الايطالي من خلال الدكتورة "ميرتا" وهي من اكبر الاطباء المتخصصة في اطفال الانابيب في اوروبا، وهي التي تشرف بنفسها على المراكز الخاصة بنا في الاسكندرية وسوهاج، وتم الاستعانة بعلماء في الاجنة هم من يجرون العمليات، وفي النهاية يجب الا تقل النتائج عن النسب العالمية، وهذا غير مسموح على الاطلاق سواء من الجانب الايطالي او من الادارة في المستشفى الجوي.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال طب أمراض النساء والتوليد والعقم والذكورة يمكنك الاطلاع على صفحة مستشفى الدكتور  محمد مقبل "مستشفى الولايات العربية المتحدة" عبر "فيس بوك":

https://www.facebook.com/UAShospitall

/

عنوان مستشفى الولايات العربية المتحدة للدكتور محمد مقبل:

القاهرة -  2 أ شارع جسر السويس امام بوابه 4 نادي الشمس

سوهاج - شارع البحر بجوار فندق جراند ابو الوفا

للتواصل-محمد-مقبل
 

للتواصل مع الفريق الصحفي المسئول عن إعداد المحتوى الطبي بخدمة دكتور اليوم السابع يرجى التواصل من خلال:

الواتس آب على الهاتف رقم: 01009253153

  البريد الإلكتروني :medical@dworldf.com

 


الدكتور محمد مقبل

النساء

العقم

التوليد

الذكورة

تحديد جنس المولود

الحقن المجهري

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تصدير منتجات لحوم وألبان بـ6.459 مليار جنيه وفتح 12 سوقا للأسماك والخيول

تصدير منتجات لحوم وألبان بـ6.459 مليار جنيه وفتح 12 سوقا للأسماك والخيول

أسهل طريقة للوصول إلى استاد السلام لحضور مباريات أمم أفريقيا × 6 معلومات

أسهل طريقة للوصول إلى استاد السلام لحضور مباريات أمم أفريقيا × 6 معلومات

جيل محمد صلاح "قادر ويعملها".. الفراعنة يستطيعون إعادة العصر الذهبى بقيادة نجم ليفربول.. التخلص من الفشل الأفريقى.. الصعود للمونديال بعد غياب 28 عاما.. الوصول لنهائى الكان.. الثأر من غانا.. وكسر العقدة المغربية

جيل محمد صلاح "قادر ويعملها".. الفراعنة يستطيعون إعادة العصر الذهبى بقيادة نجم ليفربول.. التخلص من الفشل الأفريقى.. الصعود للمونديال بعد غياب 28 عاما.. الوصول لنهائى الكان.. الثأر من غانا.. وكسر العقدة المغربية

رئيس الكاف قبل 24 ساعة على انطلاق امم افريقيا 2019: السيسي التزم بوعده وقدم كل الدعم لإنجاح البطولة.. أحمد أحمد: نشعر أننا فى بيتنا.. السلطات المصرية قدمت ضمانات كثيرة لسلامة المشجعين.. وننتظر بطولة تاريخية

رئيس الكاف قبل 24 ساعة على انطلاق امم افريقيا 2019: السيسي التزم بوعده وقدم كل الدعم لإنجاح البطولة.. أحمد أحمد: نشعر أننا فى بيتنا.. السلطات المصرية قدمت ضمانات كثيرة لسلامة المشجعين.. وننتظر بطولة تاريخية

موجز 1.. الخارجية ردا على أردوغان: تصريحاتك تكشف ارتباطك بالتنظيم الإرهابى

موجز 1.. الخارجية ردا على أردوغان: تصريحاتك تكشف ارتباطك بالتنظيم الإرهابى

إنقاذ 12 سائحا بعد انحراف بالون طائر بالأقصر غرباً لشدة الرياح دون مصابين

إنقاذ 12 سائحا بعد انحراف بالون طائر بالأقصر غرباً لشدة الرياح دون مصابين

BBC: محمد صلاح وماني نجوم تستحق المتابعة فى امم افريقيا

BBC: محمد صلاح وماني نجوم تستحق المتابعة فى امم افريقيا

تقرير ماعت عن انتهاكات أردوغان: يضرب بعرض الحائط جميع الالتزامات الدولية

تقرير ماعت عن انتهاكات أردوغان: يضرب بعرض الحائط جميع الالتزامات الدولية

صور.. رئيس الكاف يعلن استخدام تقنية VAR بدءا من ربع نهائى امم افريقيا 2019

صور.. رئيس الكاف يعلن استخدام تقنية VAR بدءا من ربع نهائى امم افريقيا 2019

دار الإفتاء فى فيديو موشن جرافيك جديد: السائح مستأمن يحرم الاعتداء عليه

دار الإفتاء فى فيديو موشن جرافيك جديد: السائح مستأمن يحرم الاعتداء عليه

بوابة أبشر السعودية تفتح حجز موعد الأحوال المدنية للمواطنين والمقيمين

بوابة أبشر السعودية تفتح حجز موعد الأحوال المدنية للمواطنين والمقيمين

وفد الشباب الإفريقى يشيد بمجهودات الرئيس السيسى فى دعم الأشقاء الأفارقة

وفد الشباب الإفريقى يشيد بمجهودات الرئيس السيسى فى دعم الأشقاء الأفارقة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة