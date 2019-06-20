نفسك في ولد بعد طول انتظار.. تحديد جنس المولود أصبح بالإمكان مع الدكتور محمد مقبل

تقرير خاص

يحلم كثير من الأزواج بتنوع جنس أطفالهم بين الذكور والإناث، وهناك من ينجب ثلاث إناث ويحلم بإنجاب ولد، وهناك العكس من يحلم بإنجاب البنت لإنجابه ذكور فقط، ومع استخدام أحدث التقنيات الحديثة أصبح تحديد جنس المولود بالإمكان ويتم بمنتهى السهولة.

الدكتور محمد مقبل استشاري أمراض النساء والتوليد والعقم والحقن المجهري وامراض الذكورة، وعضو الجمعية الامريكية والاوروبية للتكاثر البشري وعلم الاجنة، وعضو الجمعية البريطانية لأمراض الذكورة ودبلومة المناظير فرنسا، يؤكد في التقرير التالي إن تحديد جنس المولود أصبح بالإمكان ويتم بمنتهى السهولة وبتطبيق المعايير الدولية وباستخدام أحدث التقنيات الحديثة.

* شروط تحديد جنس المولود

واوضح الدكتور محمد مقبل إن تحديد جنس المولود من الناحية الشرعية حلال ولكن بشروط وهو أن يقوم به زوجان قاموا بالإنجاب من قبل سواء بنات أو أولاد ويريدون أن يكون الحمل الاخر مختلف عن جنس المولود الذي لديهم، ولكن لا يصح شرعاً أن يقوم زوجين بتحديد جنس المولود في أول إنجاب لهما، لافتاً إن تحديد جنس المولود أصبح ضرورة مُلحه مع زيادة أعباء المعيشة حيث أصبح من الصعب إنجاب أكثر من اثنين من الابناء في ظل الظروف الاقتصادية التي نمر بها.

ونصح الدكتور مقبل الزوجين الذي لديهم ولد او بنت بألا ينتظروا كثيرا ويقومون على الفور بتحديد جنس المولود الثاني والذي يتم عن طريق الحقن المجهري، وعلى المرأة التي تخطت الثلاثين أن تأخذ القرار مبكراً.



أسباب تؤكد أهمية تحديد جنس المولود

* كيفية إجراء عملية تحديد جنس المولود:

وأكد إن جميع الرجال نصف السائل المنوي الخاص بهم ذكور والنصف الاخر اناث، والمرأة ليس لها دور في تحديد جنس المولود فقط هي تتلقى من الزوج الحيوان المنوي سواء ذكر او انثى، وجميعها تخضع لإرادة الله عز وجل.

اما عن خطوات اجراء تحديد جنس المولود اوضح الدكتور محمد مقبل انه يعطي للمرأة منشطات ويتم سحب البويضات ثم يأخذ السائل المنوي من الرجل ويقوم بتركيزه، فتظهر الذكور في اعلى السائل المنوي بينما الاناث في الاسفل لكن هذا الامر ليس مضمون 100 %، لافتاً أنه اذا كان الزوجين يريدون ذكر فأقوم بسحب عينات السائل المنوي من اعلى واذا كانوا يريدون اناث فأقوم بسحب السائل المنوي من اسفل، ولكل بويضة قمت بسحبها اقوم بوضح حيوان منوي لها من اجل اخصابها، ويتم تركها ثلاثة ايام حتى يتم تكون الخلايا، وفي اليوم الرابع او الخامس اقوم بأخذ خلية من كل جنين، واقوم بترقيم كل جنين على حده، مشيراً أنه يأخذ الخلية بواسطة شعاع الليزر ثم يقوم بإرسالها الي المعمل الوراثي، والذي بدوره يقوم بالاتصال به خلال 24 ساعة ليبين له على سبيل المثال ان رقم 1 ذكر او رقم 2 انثى وهكذا، ويقوم بعدها بزرع الجنس الذي يرغب به الزوجين وهي نسبة ناجحة للغاية، مؤكداً إن المركز التابع له يعتبر الاول من حيث تحقيق نسبة النجاح العالمية في تحديد جنس المولود.



9 خطوات لإجراء عملية تحديد جنس المولود

* قصص نجاح:

وأشار الدكتور محمد مقبل قائلا: اصبحنا مسئولين في المركز على الاشراف في مستشفى الجوي التخصصي على تحديد جنس المولود، وذلك لا يحدث الا بعد الشروط التي وضعتها المستشفى في تحقيق نسب النجاح لتحديد جنس المولود التي توازي النسب العالمية، وغير مسموح بالنتائج الضعيفة على الاطلاق، لذا تم الاتفاق مع الجانب الايطالي من خلال الدكتورة "ميرتا" وهي من اكبر الاطباء المتخصصة في اطفال الانابيب في اوروبا، وهي التي تشرف بنفسها على المراكز الخاصة بنا في الاسكندرية وسوهاج، وتم الاستعانة بعلماء في الاجنة هم من يجرون العمليات، وفي النهاية يجب الا تقل النتائج عن النسب العالمية، وهذا غير مسموح على الاطلاق سواء من الجانب الايطالي او من الادارة في المستشفى الجوي.

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https://www.facebook.com/UAShospitall /

عنوان مستشفى الولايات العربية المتحدة للدكتور محمد مقبل:

القاهرة - 2 أ شارع جسر السويس امام بوابه 4 نادي الشمس

سوهاج - شارع البحر بجوار فندق جراند ابو الوفا

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