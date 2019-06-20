نائب الشركة القابضة ورئيس مياه الفيوم يتفقدان محطة معالجة قحافة لرفع كفاءتها

الفيوم – رباب الجالي

قام الدكتور احمد معوض نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب بالفيوم، اليوم الخميس، بجولة تفقدية داخل محطة معالجة صرف صحى قحافة، وذلك لرفع كفاءتها، وبحضور المهندس روبي رمضان مساعد رئيس مجلس الإدارة للصرف الصحى، والدكتور اسلام الهلالي استشاري الشركة، والمهندسة فاطمة عزت مدير محطة معالجة قحافة.

قال اللواء هشام درة رئيس الشركة، أن الهدف من زيارة اليوم، هو الوقوف على آخر الأعمال التى تتم داخل المحطة ، من رفع كفاءة هذا بجانب عمليات الاحلال والتجديد لمطابقة السيب النهائى طبقا لقوانين واشتراطات البيئة.

وأوضح، ان محطة معالجة قحافة تعتبر من المحطات العملاقة والكبيرة داخل المحافظة، وتستقبل أكثر من 60 % من مياه الصرف الصحى داخل محافظة الفيوم، وتعمل بطاقة إنتاجية تتخطى 120 الف متر مكعب/ يوم من معالجة مياه الصرف الصحى التى تستقبلها من محطات الرفع داخل مدينة الفيوم.