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نائب الرئيس اليمنى : اليمن لن تكون منصة لتهديد الملاحة الدولية

الخميس، 20 يونيو 2019 08:45 م
نائب الرئيس اليمنى : اليمن لن تكون منصة لتهديد الملاحة الدولية الرئيس اليمنى
أ ش أ

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 أكد نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر أن اليمن لن يكون منصة لإطلاق الصواريخ أو قاعدة لانطلاق الطائرات المسيرة أو منطلقا لتهديد الملاحة الدولية.
 
وقال الأحمر ، وفقا لقناة "العربية الحدث" الإخبارية ، اليوم الخميس ، " إن عزيمة اليمنيين واستمرار دعم الأشقاء كفيل بدحر التوجه الإيراني التخريبي وقطع مخالبه في جنوب الجزيرة العربية ، وإن التصعيدات الأخيرة للميليشيات الحوثية أكدت مستوى الدعم والتنسيق الإيراني المستمر والهادف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة".
 
وأوضح نائب الرئيس اليمني أن الدولة الاتحادية المكونة من ستة أقاليم والتي أجمع عليها اليمنيون في مؤتمر الحوار الوطني هي المخرج الوحيد والآمن لليمن ، ومن يفكر بغيرها فهو على خطأ ويعمل لخدمة المشروع الإيراني.
 
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أكد، في وقت سابق، أن إيران ارتكبت خطأ فادحا فيما يخص إسقاط طهران طائرة مسيرة أمريكية فوق مضيق هرمز.
 
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، في وقت سابق اليوم، أن الطائرة كانت على مسافة 17 ميلاً من الأجواء الإيرانية، مشيرة إلى أن البحث جار لتحديد مكان حطامها.

اليمن

الملاحة الدولية

الصواريخ

طائرة مسيرة

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