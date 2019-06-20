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ميناء الإسكندرية: نعمل على إنشاء محطة متعددة الأغراض بتكلفة 550 مليون دولار

الخميس، 20 يونيو 2019 03:16 م
ميناء الإسكندرية: نعمل على إنشاء محطة متعددة الأغراض بتكلفة 550 مليون دولار اللواء أيمن عطية رئيس ميناء الإسكندرية
كتب برضا حبيشى

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أكد اللواء مدحت عطية رئيس هيئة ميناء الإسكندرية أنه يجرى العمل على إنشاء محطة متعددة الأغراض على الأرصفة من 55 إلى 62 بميناء الإسكندرية على مساحة 560 ألف متر بطول أرصفة 2480 وأعماق 17 مترًا، حيث تتولى إنشاءها شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض التابعة لهيئة ميناء الإسكندرية وهيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البحرى.

وأضاف رئيس هيئة ميناء الإسكندرية خلال ورشة عمل لمناقشة الأثر البيئى لهذه المحطة أنه طاقة التداول بالمحطة ستكون من 15 إلى 18 مليون طن سنويًا، وسيصل تداول الحاويات إلى مليون و250 ألف حاوية، كما يمكن للمحطة استقبال 6 سفن فى وقت واحد، وستصل إجمالى تكلفة المشروع إلى 550 مليون دولار، كما أن هذا المشروع سيرفع من تصنيف ميناء الإسكندرية مما سيكون له أثر إيجابى كبير على منظومة النقل البحرى.


ميناء الاسكندرية

محطة متعددة الاغراض بميناء الاسكندرية

محطات متعددة الاغراض

تداول الحاويات

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