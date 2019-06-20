"مياه الشرب" بدمياط تختتم حملاتها التوعوية بعنوان "كل نقطه بتفرق"

دمياط معتز الشربينى

اختتم فريق التوعيه بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط بقيادة المهندس محمد عسل رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب أعمال القافلة المائية بقرية الرياض والعرايضه مركز كفر البطيخ والتى نفذت يومى الأربعاء والخميس 19، 20 يونيو تحت عنوان " كل نقطه بتفرق".

شارك فى القافلة أجهزة الشركة من المعمل المتنقل لأخذ عينات المياه للاطمئنان على جودتها ومسئولى شبكات المياه ومسئولى الصيانه ومسئولى القطاع التجارى، وشارك من الجهات الخارجية الأوقاف والأعلام والصحة وتنظيم الأسره والمرأة والبيئة والتربية والتعليم.

وتضمنت فاعليات القافلة ندوات من الحضور عن كيفيه ترشيد استهلاك المياه وطرق المحافظه عليها وكذلك الاستخدام الآمن للصرف الصحى وتم تنفيذ ورشه لتعليم مبادئ السباكة الخفيفة وذلك للتغلب على مشاكل المياه البسيطة والتى غالبا ما تحدث بكل منزل وورشه فنيه لطلبه وطالبات مدرسة العاشر من رمضان لتعريفهم بالفرق بين السلوك الصح والخطأ في استخدام المياه.

وفي نفس السياق استقبلت القافلة شكاوى المواطنين بكل ما يتعلق بالمياه والصرف الصحى وتم العمل على حلها وتعريف الحضور بأهمية الخط الساخن.