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موظف ينتحل صفة طبيب ويفتح عيادة لعلاج مرضى العيون فى البدرشين

الخميس، 20 يونيو 2019 01:01 ص
موظف ينتحل صفة طبيب ويفتح عيادة لعلاج مرضى العيون فى البدرشين الإعلامى أسامة كمال
كتب محسن البديوى

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عرض الإعلامى أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء دى أم سى"، المذاع عبر شاشة "دي أم سى"، مساء الأربعاء، مغامرة صحفية قام بها إعداد البرنامج فى البدرشين، لموظف ينتحل صفة طبيب ويفتح عيادة لعلاج مرضى العيون.

 

من جانبه شن كمال، نقد لاذعًا على الموظف المنتحل صفة طبيب أسنان، قائلاً: "موظف فى البدرشين انتحل صفة طبيب عيون، وفاتح عيادة جنب صيدلية فى شارع النيل فى البدرشين ومش كاتب عليها أى شىء وبيصرف روشته مكتوب عليها عيادة رمد.. بيتشتغل بقاله قد إيه؟ بقاله 20 سنة".

 

وطالب مقدم البرنامج، وزارة الصحة التعامل مع هذا الشخص واتخاذ كل الإجراءات القانونية، قائلاً: "يا ترى نلاقى رد فعل من الصحة هنشوف"، متابعا: "الدكتور الموظف شغال بدون مشاكل، طب إزاى الناس تضررت منه بس محدش قفل العيادة.. ليه؟ ده بيحصل فى مصر الكلام ده؟ أيوه بيحصل فى مصر؟ فين الرقابة؟".


اسامه كمال

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